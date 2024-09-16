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44-летняя жительница Кинеля, готовясь к отпуску, отдала мошеннику 700 тысяч

16 сентября 2024 11:52
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44-летняя жительница Кинеля, готовясь к отпуску, отдала мошеннику 700 тысяч

44-летняя жительница Кинеля, готовясь к отпуску, решила оформить подписку на курс похудения на одной из онлайн-платфом. Найдя сайт, на котором предлагались несколько вариантов экспресс-похудения, женщина, не задумываясь, нажала на кнопку «записаться», после чего ее перенаправили на другой сайт, где были представлены расценки. Женщина, выбрав один из предложенных курсов, вновь нажала на кнопку «записаться», после чего ей прислали фишинговую ссылку, по которой та, ничего не подозревая, перешла. После того, как были введены банковские данные, со счета женщины почти сразу списалось более 700 000 рублей, заготовленные на отпуск. Женщина поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

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