Я нашел ошибку
Главные новости:
Секретарь Самарского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров поздравил Владимира Якушева с назначением врио секретаря Генсовета партии
Секретарь Самарского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров поздравил Владимира Якушева с назначением врио секретаря Генсовета партии
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
Назван самый любимый алкоголь россиян
Назван самый любимый алкоголь россиян
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полпреда Президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря Генсовета партии
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полпреда Президента в Уральском ФО Владимира Якушева врио секретаря Генсовета партии
38-летняя жительница Жигулевска предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков
38-летняя жительница Жигулевска предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-Байрамом
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-байрамом
На данный момент завершаются отделочные работы и монтаж инженерных сетей. Продолжается устройство фасада, сетей вентиляции, водопровода, систем отопления и водоотведения.
В Новокуйбышевске возводится новое здание для размещения Театра-студии «Грань»
В масштабном забеге с препятствиями принимают участие 2300 человек.
На полигоне Рощинский проходит "Гонка Героев"
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.07
0.86
EUR 95.15
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

38-летняя жительница Жигулевска предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков

16 июня 2024 10:05
119
38-летняя жительница Жигулевска предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков

Отделением дознания О МВД России по городу Жигулёвску окончено расследование уголовного дела, в отношении местной жительницы, неоднократно судимой за кражи и мошенничество. В настоящее время уголовное дело, направлено в Жигулёвский городской суд, для рассмотрения по существу. 

Из материалов уголовного дела следует, что в марте текущего года в дневное время возле гаражного массива, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники дорожно-патрульной службы обратили внимание на женщину, которая, что-то искала на земле и, увидев полицейских, попыталась спешно уйти.
Инспекторы, посчитав такое поведение подозрительным, задержали подозрительную женщину. Задержанной оказалась 38-летняя местная жительница. Женщина заметно нервничала и противоречиво отвечала на вопросы полицейских.

Во время личного досмотра, в присутствии понятых, во внутреннем кармане рюкзака задержанной, сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток, оклеенный полимерной лентой черного цвета, в котором находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета.

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть и доставили женщину в территориальный отдел полиции,  для дальнейшего разбирательства.
Изъятое сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что изъятое вещество является - наркотикосодержащим растением конопля. Масса наркотического средства в высушенном состоянии составила свыше 18 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
16 июня 2024  10:46
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
96
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-Байрамом
16 июня 2024  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-байрамом
117
Выборы губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября
15 июня 2024  13:19
Выборы губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября
375
В Тольятти открыли бюсты павших при исполнении воинского долга Героев России
15 июня 2024  10:52
В Тольятти открыли бюсты павших при исполнении воинского долга Героев России
414
Руководитель области отметил, что жители Автограда написали сотни обращений, касающихся состояния парка машин, соблюдения графиков движения автобусов.
14 июня 2024  22:29
Тольятти получит дополнительные средства на закупку новых автобусов и ремонт дорог
519
Весь список