38-летняя жительница Жигулевска предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков

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Отделением дознания О МВД России по городу Жигулёвску окончено расследование уголовного дела, в отношении местной жительницы, неоднократно судимой за кражи и мошенничество. В настоящее время уголовное дело, направлено в Жигулёвский городской суд, для рассмотрения по существу.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте текущего года в дневное время возле гаражного массива, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники дорожно-патрульной службы обратили внимание на женщину, которая, что-то искала на земле и, увидев полицейских, попыталась спешно уйти.

Инспекторы, посчитав такое поведение подозрительным, задержали подозрительную женщину. Задержанной оказалась 38-летняя местная жительница. Женщина заметно нервничала и противоречиво отвечала на вопросы полицейских.

Во время личного досмотра, в присутствии понятых, во внутреннем кармане рюкзака задержанной, сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток, оклеенный полимерной лентой черного цвета, в котором находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета.

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть и доставили женщину в территориальный отдел полиции, для дальнейшего разбирательства.

Изъятое сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что изъятое вещество является - наркотикосодержащим растением конопля. Масса наркотического средства в высушенном состоянии составила свыше 18 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.