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23 незаконных миллиона "заработала" преступная группа в Самаре

26 февраля 2024 10:45
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23 незаконных миллиона "заработала" преступная группа в Самаре

В Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы. Противоправная деятельность фигурантов пресечена весной 2022 года в ходе совместной работы следователей следственного управления Управления МВД России по г. Самаре и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что житель Самары 1988 года рождения, а также двое жителей Самарской области – мужчины 44 и 28 лет из числа его знакомых, входили в состав организованной группы и проводили незаконные финансовые операции.

Злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц, находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчеты. Свою деятельность они осуществляли в разных регионах Российской Федерации, в том числе на территории Московской, Самарской и Ленинградской областей.

Следствием доказано, что за период деятельности создано около 60 юридических лиц, через счета которых прошло более 258 000 000 рублей. Сумма полученного организованной группой дохода превысила 23 000 000 рублей.

Сотрудниками полиции изъяты бухгалтерские документы, по которым проведено 25 экспертиз, более двухсот печатей и банковских карт, более 100 сотовых телефонов и сим-карт, компьютерная техника, а также наложен арест на изъятые в ходе обыска в жилище создателя группы денежные средства в размере 1 800 000 рублей.

Срок предварительного следствия по уголовному делу - 36 месяцев. Материалы уголовного дела составили более 20 томов.

В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». На время следствия троим ранее не судимым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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