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20-летний житель Самарской области угнал автомобиль у пенсионера

28 сентября 2022 10:48
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20-летний житель Самарской области угнал автомобиль у пенсионера

В Нефтегорске в полицию братился 73-летний житель села Алексеевка Самарской области и сообщил, что у него похитили автомобиль.

Сотрудник дежурной части ориентировал на розыск «ВАЗ-111130» личный состав отдела полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя и возможных очевидцев, изъяли документы на транспортное средство. Потерпевший рассказал, что днем припарковал возле своего частного дома незапертый автомобиль, оставив в замке зажигания, ключи. В вечернее время мужчина обнаружил отсутствие транспортного средства и незамедлительно обратился в полицию за помощью.

Участковые уполномоченные полиции методом объезда проверяли близлежащие дворы, осматривали места отстоя автотранспорта. На одной из улиц села полицейские заметили заглохший автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым. После чего задержали и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства находящегося за рулем ранее не судимого 20-летнего местного жителя.

Молодой человек пояснил сотрудникам полиции, что проходил по улице Ленинской, заметил автомобиль с ключом в замке зажигания и, так как рядом никого не было, решил покататься. В содеянном молодой человек раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием.

Отделом дознания ОП №58 МО МВД России «Нефтегорский» предварительное расследование уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» окончено в установленный законом срок и с обвинительным актом в отношении задержанного передано в Нефтегорский районный суд для принятия решения по существу. Транспортное средство возвращено владельцу.

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