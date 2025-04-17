18-летнего уроженца Оренбургской области обвинили в краже кроликов в Похвистневском районе

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Злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей подговорил подростка украсть кроликов у соседа.

В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» с заявлением обратился мужчина 1960 года рождения, который сообщил, что обнаружил пропажу кроликов из своего сарая. Потерпевший оценил причиненный ущерб в размере свыше 8 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев, изъяли следы и предметы. В ходе работы на административном участке участковый уполномоченный полиции получил информацию, что к хищению причастен 18-летний работник одного из акционерных обществ, проживающий в одном селе с заявителем и задержал его по месту жительства.

Полицейские в присутствии понятых осмотрели территорию возле дома сельчанина, обнаружили и изъяли животных, схожих по описанию с похищенными.

Ранее не судимый задержанный сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что задумал похитить кроликов с целью их дальнейшего разведения. Самостоятельно открыть дверь сарая, где содержали животных, не получилось, и он пообещал ранее судимому за кражи и угон 17-летнему товарищу денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, если он поможет совершить противоправное деяние. Убежденный злоумышленником безнаказанности юноша разбил окно, залез в сарай и вынес в мешке 16 животных.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.а,б ч.2 ст.158 УК РФ. По факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления отделом дознания в отношении старшего из подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.150 УК РФ. Кролики возвращены владельцу. Расследование уголовных дел продолжается.