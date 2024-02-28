16-летний подросток ударил тольяттинца ножом

192

В дежурную часть отдела О МВД России по г. Жигулёвску из лечебного учреждения поступило сообщение об обращении жителя г.Тольятти 2007 года рождения с ножевым ранением левого предплечья, полученным в ходе конфликта.

Для выяснения деталей случившегося в медицинское учреждение выехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Полицейские опросили пострадавшего, произвели осмотр места происшествия и восстановили последовательность событий: молодой человек со своими знакомыми гулял в Жигулевске, между ним и местным жителем 2007 года рождения возник конфликт на почве неприязненных личных отношений, в результате которого последний достал нож из карма куртки и нанес удар в область предплечья. Полицейские установили и опросили всех участников происшествия, задержали и доставили в отдел полиции предполагаемого злоумышленника.

Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что противоправными действиями 16 - летнего местного жителя его здоровью причинен легкий вред.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении 16-летнего молодого человека по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело.