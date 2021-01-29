Парадоксальная ситуация сложилась на рынке IT-технологий

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С одной стороны – постоянный и высокий спрос на подготовленных специалистов. А специалисты – как летчики в начале ХХ века, все сплошь самоучки. К решению проблемы подключились власти. В этом году самарское правительство предоставило вузам субсидии на запуск программ дополнительного образования по цифровым технологиям в сфере медицины, сельского хозяйства и промышленности.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, зарплаты в этом секторе неплохие, так как много представительств зарубежных компаний. Хороший программист может претендовать на зарплату в 100–200 тысяч рублей, среднего уровня — на 80–120 тысяч рублей.

Для IT-компаний в Самаре уже построили IT-парк. Правда, его открытие переносили несколько раз. Очень похоже на подготовку к продаже отечественной программы. Впрочем, надеюсь, что потом родится шедевр типа «Тетриса» или «Сталкера».