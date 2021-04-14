51

Сегодня, 14 апреля, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области.

На заседании Правительства был рассмотрен вопрос, касающийся предоставления бюджетного кредита бюджету городского округа Кинель на проектные работы, связанные с реконструкцией очистных сооружений в поселках Лебедь и Усть-Кинельский. Кредитные средства будут направлены на подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию двух важных для города объектов. Инвестиционный проект по реконструкции канализационных очистных сооружений реализуется по нацпроекту «Экология» и областной государственной программе «Оздоровление Волги».

По оценке регионального министерства управления финансами, привлечение бюджетного кредита позволит оптимизировать расходы на обслуживание муниципального долга по сравнению с аналогичными расходами, а также в случае привлечения кредита в коммерческом банке сэкономить бюджетные средства. Бюджетный кредит в сумме 42 млн. рублей будет предоставлен под ¼ часть действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на срок до 3 лет. Источником предоставления бюджетного кредита являются средства, предусмотренные Законом Самарской области «Об областном бюджете

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

«Мы фактически делим с муниципалитетами расходы на реализацию проектов, которые включены в национальные проекты, предлагая муниципалитетам за счет местных бюджетов разрабатывать проектно-сметную документацию. Сумма здесь немаленькая, поэтому выбран более мягкий вариант – привлечение бюджетного кредита», - отметил Виктор Кудряшов. На строительно-монтажные работы по указанным объектам предусмотрены средства федерального, областного и местного бюджетов. «Проект полностью обеспечен финансированием», - подчеркнул председатель Правительства.

Также положительно решены вопросы предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов Большеглушицкий, Камышлинский, Клявлинский, Красноармейский, потребность в которых связана с необходимостью рефинансирования долговых обязательств муниципальных районов перед областным бюджетом.

Кроме того, кабинетом министров принято предложение областного министерства транспорта и автомобильных дорог внести на рассмотрение Самарской Губернской Думы законопроект, направленный на увеличение заработной платы водителей, осуществляющих перевозки по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы. Проект областного закона подготовлен в целях приведения законодательства Самарской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в части доведения заработной платы водителя до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».