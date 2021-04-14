Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии области и оперативного штаба.
Обеспечения безопасности жителей СО во время майских праздников обсудили на заседание антитеррористической комиссии
Был рассмотрен вопрос по предоставлению бюджетного кредита Кинелю на проектные работы, связанные с реконструкцией очистных сооружений в поселках Лебедь и Усть-Кинельский.
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
Президент надеется, что пандемия скоро пойдет на спад, в том числе благодаря вакцинации.
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Полицейские взяли под особый контроль нарушения ПДД автомобилистами, осуществляющими передвижение на арендованных автомобилях.
Госавтоинспекция СО проверяет пользователей каршеринговых сервисов
Первые победители определены!
Состоялся первый финальный день регионального этапа Гимнастрады   
Госавтоинспекция Самарской  области бьет тревогу.
Всплеск автоаварий в регионе: только за вчерашние сутки в ДТП пострадали 6 детей  
Госавтоинспекторы выражают надежду, что данным мероприятием удастся донести важность соблюдения ПДД и обеспечение безопасности при перевозке детей. 
Сотрудники ГИБДД Кинельского района провели флешмоб «Так модно. Пристегнись»
В результате происшествия погибших и пострадавших нет, жильцы эвакуированы.
В Самаре из-за обрушения стены дома на улице Садовой начата доследственная проверка
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.25
-0.26
EUR 91.92
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
В ДК "Октябрь" состоялась встреча с летчиком-космонавтом Героем России Михаилом Корниенко
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Финансы и Банки Финансовые технологии Вклады, Кредиты, Кредитные карты Налоги Новости компаний

Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области

14 апреля 2021 15:25
51
Был рассмотрен вопрос по предоставлению бюджетного кредита Кинелю на проектные работы, связанные с реконструкцией очистных сооружений в поселках Лебедь и Усть-Кинельский.

Сегодня, 14 апреля, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области.

На заседании Правительства был рассмотрен вопрос, касающийся предоставления бюджетного кредита бюджету городского округа Кинель на проектные работы, связанные с реконструкцией очистных сооружений в поселках Лебедь и Усть-Кинельский. Кредитные средства будут направлены на подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию двух важных для города объектов. Инвестиционный проект по реконструкции канализационных очистных сооружений реализуется по нацпроекту «Экология» и областной государственной программе «Оздоровление Волги».

По оценке регионального министерства управления финансами, привлечение бюджетного кредита позволит оптимизировать расходы на обслуживание муниципального долга по сравнению с аналогичными расходами, а также в случае привлечения кредита в коммерческом банке сэкономить бюджетные средства. Бюджетный кредит в сумме 42 млн. рублей будет предоставлен под ¼ часть действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на срок до 3 лет. Источником предоставления бюджетного кредита являются средства, предусмотренные Законом Самарской области «Об областном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

«Мы фактически делим с муниципалитетами расходы на реализацию проектов, которые включены в национальные проекты, предлагая муниципалитетам за счет местных бюджетов разрабатывать проектно-сметную документацию. Сумма здесь немаленькая, поэтому выбран более мягкий вариант – привлечение бюджетного кредита», - отметил Виктор Кудряшов. На строительно-монтажные работы по указанным объектам предусмотрены средства федерального, областного и местного бюджетов. «Проект полностью обеспечен финансированием», - подчеркнул председатель Правительства.

Также положительно решены вопросы предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов Большеглушицкий, Камышлинский, Клявлинский, Красноармейский,  потребность в которых связана с необходимостью рефинансирования долговых обязательств муниципальных  районов перед областным бюджетом.

Кроме того, кабинетом министров принято предложение областного министерства транспорта и автомобильных дорог внести на рассмотрение Самарской Губернской Думы законопроект, направленный на увеличение заработной платы водителей, осуществляющих перевозки по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы. Проект областного закона подготовлен в целях приведения законодательства Самарской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в части доведения заработной платы водителя до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии области и оперативного штаба.
14 апреля 2021  16:09
Обеспечения безопасности жителей СО во время майских праздников обсудили на заседание антитеррористической комиссии
Политика
18
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
14 апреля 2021  13:22
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
194
В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса
14 апреля 2021  13:16
В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
163
Путин: Не «причесанную», а объективную информацию о проблемах россиян должны получать органы власти
14 апреля 2021  13:09
Путин: Не «причесанную», а объективную информацию о проблемах россиян должны получать органы власти
В стране
152
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
14 апреля 2021  11:35
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
Благоустройство
156
Весь список