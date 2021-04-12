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Весна наступает, просыпаются клещи. Сбер обновил программу «Защита от клеща»

12 апреля 2021 16:10
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Застраховать себя от неприятных последствий готовы до трети жителей, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование».

Во многих российских регионах уже установилась средняя температура +2-4 градуса, и это означает, что из зимней спячки начинают выходить клещи. За врачебной помощью после их укусов обращаются в среднем 500 000 россиян в год на протяжении последних 10 лет. В регионах, где эта проблема стоит особенно остро, застраховать себя от неприятных последствий готовы до трети жителей, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование».

Пик активности клещей обычно приходится на май-июнь, но появляются они уже ранней весной, едва устанавливается плюсовая температура. Эти разносчики десятков инфекционных заболеваний, включая опаснейшие боррелиоз и клещевой энцефалит, встречаются практически по всей территории России. Особенно распространены клещи на северо-востоке страны, за Уралом и в Сибири.

С клещом может встретиться любой россиянин. Риск особенно велик для тех, кто любит гулять по лесу или парку, часто выезжает на дачу. Больше всего укусов сейчас фиксируется в Новосибирске и Томске: по 10% жителей этих городов говорят, что за последний год клещи кусали кого-либо из их друзей и знакомых. Такие ответы были даны в ходе исследования, которое компания «Сбербанк страхование» провела в 2021 году в российских городах с населением более 250 тыс. человек.

Также о случаях укусов среди знакомых знают по 9% жителей Кемерова и Красноярска, по 8% жителей Нижнего Тагила, Новокузнецка, Екатеринбурга и Череповца, по 7% барнаульцев, вологодцев, тюменцев и кировчан, по 4% москвичей и петербуржцев.

В регионах, где риск заболеть после укуса особенно велик, более трети жителей готовы рассматривать вопрос о покупке страховых полисов для защиты от клещей. Так, приобрести полис готовы 39% жителей Костромы, 35% новосибирцев 34% ярославцев, по 29% томичей и иркутян. Также велик спрос на страхование от укусов клещей в Красноярске (27%), Кирове (26%), Барнауле (23%), Челябинске (28%), Петрозаводске (18%), Магнитогорске (13%), Ижевске (13%) и Хабаровске (10%).

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

"Ежегодно в России выявляется более 2,3 тыс. случаев клещевого энцефалита и свыше 7,3 тыс. случаев боррелиоза. Это опасные заболевания, которые лечатся долго и дорого. Риск столкнуться с ними актуален для любого россиянина, и это стимулирует спрос на страхование от укусов клещей. В 2020 году число продаж таких полисов в «Сбербанк страховании» выросло втрое по сравнению с 2019 годом. В этом году мы усовершенствовали программу «Защита от клеща»: увеличили страховую сумму до 1,5 млн рублей, сделали продукт доступным для людей любого возраста, диверсифицировали стоимость полиса в зависимости от региона. Программа также стала доступной для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А по полису «Питомец под защитой» можно застраховать от укусов клещей домашних животных: многие кошки и собаки летом живут на дачах и подвергаются этому риску даже чаще, чем их хозяева".

Программа «Защита от клеща» включает в себя экстренную медицинскую помощь и госпитализацию по медицинским показаниям, амбулаторную поликлиническую помощь, осмотр врачом и удаление клеща в амбулаторных условиях, лабораторное исследование клещей на наличие вируса, диагностику для выявления клещевого энцефалита, болезни Лайма и ещё 10 инфекций, введение препаратов при необходимости, реабилитацию после перенесённого заболевания. Страховка действует в течение года и также возмещает стоимость ряда лекарств. В одном полисе можно застраховать до шести человек без ограничений по возрасту, при страховании более четырех человек в одном полисе действует скидка 10%. Стоимость полиса «Защиты от клеща» начинается от 180 рублей и зависит от региона страхования. Оформить полис можно дистанционно в мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте «Сбербанк страхования». Возможность заключить договор страхования появилась также в отделениях СберБанка на Алтае, в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также в Красноярском крае. До конца апреля договоры страхования по программе «Защита от клеща» можно будет заключить в отделениях банка по всей стране.

 

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