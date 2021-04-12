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В Самарской области с начала года идет рост покупки жилья по льготной ипотеке

12 апреля 2021 20:47
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В первом квартале 2021 года на рынке жилья Самарской области отмечен рост сделок по льготному ипотечному кредитованию на 28 %.

В первом квартале 2021 года на рынке жилья Самарской области отмечен рост сделок по льготному ипотечному кредитованию на 28 %. Об этом в эфире федерального канала "Россия 24" заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, в 2020 году показатель "доступность жилья" являлся показателем эффективности верхнего уровня для высших должностных лиц регионов. У Самарской области - один из лучших результатов в стране и лидерский среди промышленно-развитых регионов.

Доступность жилья в Самарской области - самая высокая в ПФО: 64 % доли населения имеют достаточный стабильный доход, чтобы взять ипотеку (на 13 % больше, чем в среднем по РФ). Показатель рассчитывается на основании методики утвержденной Правительством РФ по данным Росстата и Центробанка.

В прошлом году темпы продажи жилья в Самарской области выросли на 28 % в количественном и на 50 % в денежном выражении по сравнению с 2019 годом. Эти цифры официально представлены регулярным мониторингом Центробанка.

Спрос на рынке жилищного строительства среди населения был поддержан, в том числе благодаря установленным льготам на ипотечные кредиты.

"Важным фактором доступности жилья является ипотечное кредитование. По итогам первого квартала этого года количество выданных льготных ипотечных кредитов в Самарской области уже превысило 5200 и это на 28 % больше достаточно высоких показателей аналогичного периода прошлого года", - сообщил глава региона.

Дмитрий Азаров также подтвердил, что все плановые показатели национальных проектов в 2021 году, включая социальное и жилищное строительство, Самарская область выполнит в полном объеме.

 

Фото:   pixabay

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