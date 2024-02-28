Центробанк лишил лицензии банк "Гефест"

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Банк России принял решение об отзыве лицензии на банковские операции у банка "Гефест" в связи с нарушениями законодательства, регулирующего деятельность банков, а также нормативных актов ЦБ.

Как сообщили в Банке России, "Гефест", занимавший 336-е место в российской банковской системе по величине активов, неоднократно нарушал требования, предъявляемые регулятором, а также законы в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Бизнес банка характеризовался убыточностью, причем значительная часть его кредитного портфеля приходилась на ссуды низкого качества. Около 60% этого портфеля составляли такие ссуды, причем многие из них были выданы юридическим лицам, связанным с бенефициарами банка.

Поскольку "Гефест" является участником системы страхования вкладов, суммы вкладов в размере до 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика будут возвращены полностью, включая начисленные проценты. В АСВ уже заявили, что начнут выплаты вкладчикам банка до 13 марта. Их объем предварительно оценивается в 181,2 млн рублей, пишет Смотрим.