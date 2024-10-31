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ЦБ не будет «делать скидок» в борьбе за снижение инфляции до 4%

31 октября 2024 12:31
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ЦБ не будет «делать скидок» в борьбе за снижение инфляции до 4%

Высокая инфляция приносит выгоду только тому бизнесу, чьи товары необходимы для людей независимо от роста цен, поэтому при достижении цели инфляции в 4% «каких-то скидок» не будет, заявила 31 октября глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

По словам председателя Банка России, предприниматели, которые не зависят от инфляции, в любом случае получают разницу между ценой и себестоимостью товаров. Для остальных предприятий она является источником «неопределенности будущего финансового результата», пишут "Известия".

«Это опасная иллюзия считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому мы здесь не собираемся делать никаких скидок по достижению нашей цели в 4%. На наш взгляд — это максимум того, что можно считать ценовой стабильностью», — подчеркнула Набиуллина на совместном заседании Комитета по финансовому рынку, Комитета по бюджету и налогам и Комитета по экономической политике.

Она добавила, что предотвратить быстрый рост инфляции помогло повышение ключевой ставки до 16%. Если бы Центробанк не принял такие меры ранее, сейчас бы предприниматели «имели гораздо более взрывной рост и корпоративного, и розничного кредита». И всё же, чтобы достичь более эффективных результатов, ключевая ставка требует более сильных изменений.

Ранее, 25 октября, ЦБ России повысил ключевую ставку до 21%. При этом регулятор допустил дальнейшее повышение ставки, отметив, что проинфляционные эффекты вызывают дополнительные бюджетные расходы и расширение дефицита федерального бюджета.

Тогда же Набиуллина сообщила, что годовая инфляция, которая сейчас составляет 8,4%, по итогам 2024 года окажется в диапазоне 8–8,5%, а рост ипотечного кредитования будет скорректирован с 7–12% до 8–11%. Она объяснила, что высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения населения.

При этом признаков, указывающих на замедление инфляции в стране, не наблюдается. Ожидается, что цель в 4% будет достигнута в первом полугодии 2026 года.

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