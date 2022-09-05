ЦБ готов легализовать трансграничные операции в криптовалютах, но против расчетов в криптовалюте внутри страны

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Банк России против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри страны, обсуждаются только трансграничные операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Ранее в понедельник замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте.

"Банк России в настоящий момент прорабатывает этот вопрос с Минфином и Минэком. При этом важно подчеркнуть, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории нашей страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России", - прокомментировали слова Моисеева в пресс-службе ЦБ.

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