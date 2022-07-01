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Сбербанк объявил о снижении ставки по кредитным картам

1 июля 2022 15:27
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В банке уточнили, что остальные условия по  Кредитной СберКарте — бесплатное обслуживание и уведомления, 120 дней беспроцентного периода — остаются без изменений. 

С 1 июля Сбербанк снижает процентную ставку по своему флагманскому продукту — Кредитной СберКарте на 2,4 процентных пункта. Об этом сообщила пресс-служба банка. При этом данное изменение коснется новых Кредитных СберКарт, оформленных после 1 июля, а новая процентная ставка будет распространяться как на покупки, так и на снятие наличных. 

В банке уточнили, что остальные условия по  Кредитной СберКарте — бесплатное обслуживание и уведомления, 120 дней беспроцентного периода — остаются без изменений. 

По словам Кирилла Царёва, первого заместителя Председателя Правления Сбербанка, банк изменил условия по кредитной СберКарте вслед за улучшием условий по кредитным продуктам. 

Напоминим, что ранее кредитная СберКарта была признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке. По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных продуктов, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь — три гасишь», при этом обслуживание карты и СМС-уведомления полностью бесплатны.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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