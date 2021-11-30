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Президент РФ Владимир Путин заявил, что использование криптовалют сопряжено с очень большими рисками, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!", передает ТАСС.

"В некоторых странах используется криптовалюта, а в некоторых странах она просто запрещена. По-моему, в Китае запрещена, в некоторых других трех-четырех странах. Она ничем не обеспечена. Волатильность колоссальная, поэтому риски очень большие. Я тоже считаю, что нужно прислушаться к тем, кто говорит об этих больших рисках", - сказал Путин.

По его словам, в экономике ряда стран криптовалюты используются все больше и больше. "Может быть, за этим будущее, но надо внимательно следить за тем, как этот процесс будет развиваться", - добавил он.

Президент также отметил, что отказ от золотого эквивалента был естественным и сейчас возврат к нему вряд ли возможен.

"Объем мировой торговли кратно больше, чем все золотые запасы в мире. Поэтому хождение "золотых денег" или даже привязка к ним достаточно сложный процесс. Хотя, конечно, наличие драгметаллов и в наших резервах тоже является заметным", - сказал президент.

Фото: pixabay