Общественный центр Сбера приглашает жителей Самары на предновогодний хюгге-своп

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Общественный центр Сбера и «Самарская Газета» проведут совместную своп-вечеринку в стиле скандинавской философии уюта хюгге, которая состоится в субботу, 18 декабря. На мероприятии гости смогут обменяться теплыми вещами, книгами и предметами интерьера, а также послушать тематические лекции и создать новогоднюю игрушку своими руками.

Идея предновогодней своп-вечеринки объединяет тему осознанного потребления и экологичности со стилем хюгге, возникшем в скандинавских странах и обозначающим чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и удовлетворённости.

Что ждет гостей на вечеринке:

13:00 - 16:00 - SWAP: Обмениваемся теплой одеждой, книгами и предметами интерьера, а также новогодними украшениями.

13:30 - 14:30 – Эко-блогер Диана Хаметова расскажет о том, как правильно ухаживать за домашними растениями в осенне-зимний период.

15:00 - 16:00 - Блогер Юлия Голов наглядно покажет, как можно изменить привычную мебель своими руками, сделать ее более стильной и уютной.

«Самарская Газета» на протяжении всего свопа будет проводить мастер-класс по созданию птичек из шерстяной пряжи. Готовые изделия станут яркими экологичными украшениями для Нового года. А еще организаторы позаботились о безопасности: в работе не используются ножницы и клей, так что принять участие смогут даже самые юные гости.

Участие в мероприятии бесплатное, но требует регистрации. Подробную информацию можно найти на сайте Общественного центра Сбера www.esgcommunity.ru. Мероприятие проводится с соблюдением всех санитарных требований, призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции.