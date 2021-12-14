Общественный центр Сбера приглашает жителей Самары на предновогодний хюгге-своп

Я нашел ошибку
Главные новости:
Женщины-предприниматели поделились успешным опытом.
В региональном центре «Мой бизнес» состоялась встреча, посвященная женскому бизнесу
Со слов правонарушителей запрещенные предметы они собирались передать одному из осужденных колонии путем переброса.
Двое мужчин задержаны при попытке передать заключенному ИК-3 запрещенные предметы
В основном лед сформировался на небольших водоемах. На реках таких, как Волга, Самарка лед еще не образовался.
ГИМС СО предупреждает: не выходите на тонкий лед водоемов
Железнодорожники провели профилактический рейд по выявлению нарушителей правил перехода железнодорожных путей. 
В Самаре во время проведения рейда в районе платформы Толевая было выявлено 14 нарушителей 
В празднике примут участие триста детей, для которых приготовлены новогодние подарки. 
В САТОБ состоится благотворительный Новогодний праздник для детей
Акция проводится с 03.12.2021 по 31.01.2022 в ряде регионов для новых абонентов.
Оператор билайн дает скидку 40% на тариф «Твое решение»
В Самаре за сутки заболели 252 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Дмитрий Азаров встретился с победителями первого конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.
Дмитрий Азаров: «Креативные индустрии - сектор перспективный, и мы будем заниматься его развитием»
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
0.06
EUR 82.83
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Самарский зоопарк традиционно отметит Новый год
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Общественный центр Сбера приглашает жителей Самары на предновогодний хюгге-своп

14 декабря 2021 15:40
158
На мероприятии гости смогут обменяться теплыми вещами, книгами и предметами интерьера, а также послушать тематические лекции и создать новогоднюю игрушку своими руками.

Общественный центр Сбера и «Самарская Газета» проведут совместную своп-вечеринку в стиле скандинавской философии уюта хюгге, которая состоится в субботу, 18 декабря. На мероприятии гости смогут обменяться теплыми вещами, книгами и предметами интерьера, а также послушать тематические лекции и создать новогоднюю игрушку своими руками.

Идея предновогодней своп-вечеринки объединяет тему осознанного потребления и экологичности со стилем хюгге, возникшем в скандинавских странах и обозначающим чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и удовлетворённости. 

Что ждет гостей на вечеринке:

13:00 - 16:00 - SWAP: Обмениваемся теплой одеждой, книгами и предметами интерьера, а также новогодними украшениями. 

13:30 - 14:30 – Эко-блогер Диана Хаметова расскажет о том, как правильно ухаживать за домашними растениями в осенне-зимний период. 

15:00 - 16:00 - Блогер Юлия Голов наглядно покажет, как можно изменить привычную мебель своими руками, сделать ее более стильной и уютной.

«Самарская Газета» на протяжении всего свопа будет проводить мастер-класс по созданию птичек из шерстяной пряжи. Готовые изделия станут яркими экологичными украшениями для Нового года. А еще организаторы позаботились о безопасности: в работе не используются ножницы и клей, так что принять участие смогут даже самые юные гости.

Участие в мероприятии бесплатное, но требует регистрации. Подробную информацию можно найти на сайте Общественного центра Сбера www.esgcommunity.ru. Мероприятие проводится с соблюдением всех санитарных требований, призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции.

 

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
СберБанк предоставил корпоративным клиентам бесплатный сервис для работы с самозанятыми
14 декабря 2021, 13:49
СберБанк предоставил корпоративным клиентам бесплатный сервис для работы с самозанятыми
Услуга реестрового зачисления на счета самозанятых доступна для всех клиентов СберБанка. Финансы и Банки
231
Открыть аккредитив можно полностью удаленно.
13 декабря 2021, 15:48
Сбер и Циан запустили сервис онлайн-расчетов за вторичную недвижимость через аккредитив с электронной регистрацией
Открыть аккредитив можно полностью удаленно. Финансы и Банки
578
SberDesign Conf: дизайн цифровых продуктов, ESG, метавселенные и этика
13 декабря 2021, 10:52
SberDesign Conf: дизайн цифровых продуктов, ESG, метавселенные и этика
Сессии конференции за первые сутки посмотрели более 200 тыс. раз, также удалось собрать сообщество более чем из 25 тыс. единомышленников. Финансы и Банки
332
В центре внимания
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
14 декабря 2021  13:34
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
195
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
13 декабря 2021  12:59
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
470
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
13 декабря 2021  11:35
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
446
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
12 декабря 2021  10:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
826
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
11 декабря 2021  11:13
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
1057
Весь список