Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский университет им. Королёва запускает программу для радиолюбителей всего мира
Самарский университет им. Королёва запускает программу для радиолюбителей всего мира
Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике
Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике
Жительница Новокуйбышевска ограбила своего сожителя и украла пару чужих велосипедов
Жительница Новокуйбышевска ограбила своего сожителя и украла пару чужих велосипедов
Роскомнадзор Самарской области: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
Роскомнадзор Самарской области: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
Самарчанка шла на красный и попала под машину
Самарчанка шла на красный и попала под машину
Судебные приставы помогли самарцу оформить трудовой догово
Судебные приставы помогли самарцу оформить трудовой договор
Почтовые отделения изменят график работы в День народного единства
Почтовые отделения изменят график работы в День народного единства
За год в России резко подскочил объем просрочек по ипотеке
За год в России резко подскочил объем просрочек по ипотеке
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.05
-0.28
EUR 105.22
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает гостей на День лисы
Производитель меда из Самары модернизирует производство с господдержкой
Самарцев приглашают на вечер вокальной, камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике

31 октября 2024 11:32
71
Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике

Повышение ключевой ставки до 21 процента было вынужденной мерой для Банка России — таким образом ему пришлось реагировать на беспрецедентную ситуацию в экономике. Об этом во время выступления в Госдуме заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Мы были вынуждены войти в период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), это новая ситуация для нашей экономики», —подчеркнула она, добавив, что Центробанк не намерен делать никаких «скидок» для достижения цели по инфляции в четыре процента, несмотря на ухудшающиеся обстоятельства.

Главным барьером для роста экономики без состояния перегрева Набиуллина назвала нехватку производственных мощностей, а не недостаток кредитования. Более того, уверена она, без высокой ставки предприятия стали бы брать гораздо больше кредитов, так что ситуация вылилась бы в гораздо более высокую инфляцию.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что по итогам недели с 22 по 28 октября инфляция в России составила 0,27 процента, что заметно выше, чем 0,2 процента в предыдущий период. При этом в продовольственном секторе цены росли в четыре раза быстрее, чем в непродовольственном.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 20 декабря. По итогам последнего регулятор предупредил, что ставка может вырасти до 23 процентов, если инфляция не остановится, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
31 октября 2024  09:27
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
133
30 октября в России отмечают День тренера
30 октября 2024  10:25
30 октября в России отмечают День тренера
435
Участники обсудили комплекс вопросов, касающихся разных аспектов развития инженерного образования – от совершенствования учебных программ до формирования современной инфраструктуры для научных разработок и инноваций.
29 октября 2024  21:37
Вячеслав Федорищев принял участие в стратсессии по развитию инженерного образования под председательством Михаила Мишустина
1465
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
29 октября 2024  10:28
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
516
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
27 октября 2024  12:31
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
717
Весь список