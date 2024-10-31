Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике

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Повышение ключевой ставки до 21 процента было вынужденной мерой для Банка России — таким образом ему пришлось реагировать на беспрецедентную ситуацию в экономике. Об этом во время выступления в Госдуме заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Мы были вынуждены войти в период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), это новая ситуация для нашей экономики», —подчеркнула она, добавив, что Центробанк не намерен делать никаких «скидок» для достижения цели по инфляции в четыре процента, несмотря на ухудшающиеся обстоятельства.

Главным барьером для роста экономики без состояния перегрева Набиуллина назвала нехватку производственных мощностей, а не недостаток кредитования. Более того, уверена она, без высокой ставки предприятия стали бы брать гораздо больше кредитов, так что ситуация вылилась бы в гораздо более высокую инфляцию.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что по итогам недели с 22 по 28 октября инфляция в России составила 0,27 процента, что заметно выше, чем 0,2 процента в предыдущий период. При этом в продовольственном секторе цены росли в четыре раза быстрее, чем в непродовольственном.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 20 декабря. По итогам последнего регулятор предупредил, что ставка может вырасти до 23 процентов, если инфляция не остановится, пишет Лента.