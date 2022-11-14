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На Всероссийском форуме в Самаре Сбер рассказал о специальных программах заботы о старшем поколении

14 ноября 2022 11:15
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На Всероссийском форуме в Самаре Сбер рассказал о специальных программах заботы о старшем поколении

На проходившем в Самаре Всероссийском форуме партнерских организаций, работающих со старшим поколением, эксперты Сбера представили программы, направленные на поддержку пожилых людей.

Значимым направлением реализации социальной миссии Сбера является забота о старшем поколении и развитие инклюзивной среды. В рамках этой деятельности для сотрудников Сбера старше 55 лет разработана программа переобучения «Активный возраст», для клиентов внедрена инклюзивная линейка услуг, регулярно проводятся мероприятия по финансовой и цифровой безопасности. Одной из масштабных инициатив Сбера, представленной на форуме, стала поддержка проекта Благотворительного фонда «Память поколений» «Деменция.нет», направленного на раннюю самодиагностику и профилактику болезни.  Проект реализуется силами волонтеров Сбера, которые регулярно проводят просветительские встречи и консультации с сотрудниками, пенсионерами и клиентами Сбербанка. Участники форума познакомились с особенностями работы когнитивных функций мозга, а также на себе опробовали специальные приемы по профилактике деменции. В этом им помог мастер-класс от экспертов Сбера.

Также представители Сбера в рамках работы секции «Партнёрство: НКО и бизнес», рассказали о программах Сбера, направленных на развитие сотрудничества с НКО и органами власти для повышения эффекта социальных инициатив бизнеса.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Сбер является одним из ключевых работодателей в России, из одной из крупнейших компаний страны. Мы осознаем свою роль и ответственно относимся к ценностям, которые поддерживаем внутри организации, а также в работе с нашими клиентами. Забота о старшем поколении, справедливое и равное отношение ко всем – это тот принцип, которые является основополагающим в нашей деятельности. Вместе с тем мы разрабатываем и реализуем специальные программы и проекты, направленные на поддержку старшего поколения. Одним из них является «Деменция.нет», который помогает на ранних стадиях диагностировать заболевание, а также занимается его профилактикой. Это важный для нас проект, потому что он позволяет не только пожилым людям повысить качество жизни, но и поддержать людей, чьи родственники столкнулись с этой проблемой».

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