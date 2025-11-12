крупные переводы самому себе по СБП включат в признаки мошеннических схем

157

Мошенники стали убеждать россиян переводить самому себе крупные суммы по Системе быстрых платежей (СБП), поэтому такие переводы включат в признаки мошеннических операций. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

При этом он уточнил, что банки будут учитывать такой перевод, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов​​​.

"Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков", – сказал Уваров в интервью РИА Новости.

По его словам, прошло больше года, как количество признаков мошеннических операций было увеличено до шести. За это время у злоумышленников появились новые уловки и способы обмана.

"Мы решили дополнить существующие критерии новыми признаками. Часть из них будет аналогична тем, которые с сентября этого года действуют для противодействия мошенническим операциям при снятии наличных в банкоматах", – заключил Уваров.

Ранее Уваров сообщил, что в первом полугодии 2025 года российские банки отразили 82,5 миллиона попыток мошенников атаковать граждан. Ущерб от действий злоумышленников мог бы составить 8 триллионов рублей.

Глава департамента ЦБ добавил, что в среднем регулятор фиксирует от 80 до 100 тысяч операций без добровольного согласия в месяц. Согласно опросу Банка России, многие жертвы мошенников даже не обращаются в банки или МВД, если у них украли менее 20 тысяч рублей, пишет Смотрим.