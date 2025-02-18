Западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях

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С прошлой недели в России ведется активное обсуждение по поводу возвращения западных брендов в страну. Однако, на прежних условиях компании работать не смогут, пишет информационное агентство ВЗГЛЯД.

В Союзе торговых центров накануне заявили о начале переговоров с представителями Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius. Гендиректор коммуникационного менеджмента Вадим Сипров отметил, что в числе первых, кто возобновит работу в пределах РФ, будут Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, возобновить деятельность в России могут только те компании, которые лишь экспортировали товар, но не имели производств на территории России.

Что касается McDonald’s, то в стране она сможет работать только через франшизу, а не на прежних условиях. Спикер подчеркнула, что возвращение брендов возможно только в тех сферах, где отсутствует импортозамещение: производство лекарств, смартфонов, автомобилей, пишет ОСН.