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Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали ситуацию на рынке труда Самарской области и выяснили, в каких профессиональных сферах наблюдается нехватка кадров.

За последний месяц рынок труда Самарской области достиг конкуренции в 5,7 резюме на вакансию, что считается умеренным уровнем. Однако в отдельных профессиональных областях нехватка кадров сохраняется.

Наиболее сильный дефицит людей по итогам мая наблюдается в сфере «Розничная торговля». Уровень конкуренции здесь составляет 1,9 резюме на вакансию (-0,1 пункта за месяц) при норме в 4,0-7,9. Количество резюме соискателей уменьшилось на 6%, а число предложений от работодателей не изменилось. Предлагаемая заработная плата (медиана) в рознице по итогам мая составила 47,8 тыс. рублей (+0,6%).

В сфере «Медицина, фармацевтика» по итогам мая конкуренция составила 2 резюме на вакансию (+0,1 пункта). Число предложений для соискателей уменьшилось на 9%, а количество резюме - на 7%. Заработная плата (медиана) в медицине составляет 60 тыс. рублей, как и месяцем ранее.

Кроме того, отдельно стоит отметить сферу HoReCa. Конкуренция в этой области находится на нижней границе нормы – 4,0 резюме на вакансию, однако работодатели могут испытывать сложности при поиске сотрудников. За месяц число предложений для соискателей уменьшилось на 6%, а количество резюме - на 2%. Предлагаемая заработная плата в HoReCa по итогам мая составила 60 тыс. рублей, как и месяцем ранее.