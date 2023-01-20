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Выпущена первая партия российских мониторов под маркой «Бештау»

20 января 2023 22:45
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Первая партия из 10 тысяч штук уже распределена по бюджетным организациям.

В России выпущена первая партия 24-дюймовых российских мониторов под маркой «Бештау». Производство находится в Ессентуках (Ставропольский край), сообщает 19 января Cnews, пишут "Известия".

Первая партия из 10 тысяч штук уже распределена по бюджетным организациям. Больше всего мониторов получило Министерство здравоохранения Воронежской области.

В BESHTAU M24FHD устанавливают IPS-матрицу с разрешением 1920×1080 пикселей и контрастностью 1000:1, максимальная яркость экрана составляет 250 кд/м2, частота обновления — 75 Гц.

Для подключения к компьютеру доступны разъемы VGA, HDMI и DisplayPort. Также новинка поддерживает настенный монтаж и имеет встроенные колонки.

В будущем компания планирует запустить производство мышек и клавиатур, а также более крупных — 27-дюймовых — мониторов.

 

 

Фото:   «Бештау Электроникс»

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