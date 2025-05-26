Вячеслав Федорищев принял участие в международной выставке «Металлообработка – 2025»

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Сегодня, 26 мая, губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев работает в Москве. Глава региона принял участие в пленарном заседании «Национальный проект «Средства производства и автоматизации» как основа развития устойчивости промышленности», в рамках международной выставки «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2025».

На пленарном заседании выступили: министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев, губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев.

«В течение 6 лет мы предусмотрели более 400 млрд рублей на национальный проект технологического лидерства «Средства производства и автоматизации». Уже заработали меры поддержки: в прошлом году был принят закон о двукратном уровне коэффициента амортизации и по станкам, и по роботам; скидочные программы по роботам, например, 50% скидка на приобретение и 20% скидка на услуги интеграторов. И это важный момент — недостаточно купить робота, важно его правильно встроить в производственные процессы, правильно использовать на производстве. И по нашим подсчетам, вместе с амортизацией, со всеми существующими инструментами поддержки примерно за год робот полностью окупается. И это не считая того, что он повышает производительность труда на предприятии», — отметил в приветственном слове министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

«Сегодняшняя тема — стратегически важна. Средства производства и автоматизация — в числе национальных приоритетов, определенных нашим Президентом. Со стороны законодателей мы последовательно усиливаем приоритет отечественного оборудования в госзакупках, а также уже расширили налоговые вычеты, поддержали создание реестра российских решений в автоматизации с подтверждённой эффективностью и чёткими критериями локализации», — подчеркнул председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«Из года в год мы по выставке можем судить о том, как эффективно государство поддерживает отрасль станкостроения. Количество предприятий рекордное, объемы различной номенклатуры растут, целенаправленная политика Правительства работает. С другой стороны, роль комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» — это в первую очередь оценивать, как на местах, в регионах, бизнес чувствует поддержку, насколько активно он в ней участвует и какие дополнительные идеи предлагает, — сказал Вячеслав Федорищев. — Наша задача — собрать все мнения. Самая главная мысль в условиях ограниченности ресурса, а мы понимаем, что в ближайшие периоды будем в этом цикле исходить из их существенной ограниченности, — это концентрировать квалифицированные заказы, как государственные, так и частные, на отечественную станкостроительную отрасль. У нас ведется последовательная работа по импортозамещению. Она должна иметь свои результаты более явные».

Важное внимание в деловой части было уделено реализации национального проекта «Средства производства и автоматизации» — его целям и ключевым показателям, мерам государственной поддержки, а также вопросам технологического лидерства, кадровой трансформации и другим актуальным аспектам промышленной политики.

«На региональном уровне мы разными практиками, стимулированием финансовым, ввели дополнительную инвестиционную льготу, а также субсидирование под 5% на покупки нашими предприятиями станков, которые производят в Самарской области. Такие конкретные директивные практики позволяют увидеть нашим предприятиям эту возможность, поехать на эти производства, ознакомиться со станками и принять решение, чтобы их закупать. Поэтому здесь мы говорим о том, что необходимо концентрировать тот ресурс, который есть, на закупку», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Также глава региона Вячеслав Федорищев осмотрел и саму международную выставку «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2025». В этом году были представлены более 1200 компаний отрасли, включая самарские предприятия: ООО «Брик», «Стан-Самара», «СТАРК», а также Самарский университет им. Королева. Вуз представил свои разработки, среди них – рекуператор малоразмерной газотурбинной установки для нужд распределенной энергетики, в том числе для работы в условиях Арктики.

Кроме того, на площадке выставки губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». Важнейшими вопросами повестки сегодняшнего заседания стали: необходимость усиления роли межрегиональной промышленной кооперации в рамках реализации национальных проектов и развитие регуляторных условий для конкурентоспособной станкоинструментальной продукции технологического лидерства.

Глава региона отметил, что в стране уже есть позитивные примеры межрегиональной промышленной кооперации – от центров субконтрактации и кластерных проектов до научно-производственных консорциумов и Научно-образовательных центров (НОЦ) и цифровых сервисов.

«Например, Самарская область имеет успешный опыт сотрудничества с другими регионами в таких отраслях, как автомобилестроение и авиация. К примеру, АвтоВАЗ на протяжении десятилетий тесно сотрудничает с предприятиями из других регионов, обеспечивая качество продукции и поставку комплектующих. Также важно отметить развитие авиационно-космической отрасли, где Самарская область активно кооперирует с предприятиями Московской, Ульяновской областей, а также с другими промышленными центрами России», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Участникам заседания предложили использовать региональную практику Фонда развития промышленности «Самарская кооперация», которая предусматривает льготное заемное финансирование (от 4,1 до 6,1%) для проектов, направленных на приобретение оборудования, в том числе станков, произведенных у себя же в области.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области