Я нашел ошибку
Главные новости:
И передать созданной ассоциации здание Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге.
В ОП РФ предложили возродить институт благородных девиц
Сотрудники полиции производили выстрелы по спортивной мишени с одной руки на расстоянии 25 метров.
Полицейские региона приняли участие в соревнованиях по стрельбе из табельного оружия
Традиция народного костюма нашего региона настолько многообразна, разнолика и неповторима, что вопрос – какой он, самарский костюм? – не предполагает одного ответа и одного изделия.
«Народный кутюр, или уйма всякого наряда»: в Самаре открывается выставка национальных костюмов Самарского края
Кинотеатр начнет работу с 28 мая (среда).
Кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание работы на эту неделю
Кроме того, на площадке выставки губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». 
Вячеслав Федорищев принял участие в международной выставке «Металлообработка – 2025»
Благодаря созданию в 2026 году новых учебно-производственных кластеров рабочие профессии, востребованные региональным работодателем, смогут освоить тысячи молодых людей.
В Самарской области появится кластер туризма в рамках проекта «Профессионалитет»
В ходе контрольной закупки в одном из магазинов Самары на улице Владимирской выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции.
Минпромторг региона пресекает незаконный оборот алкогольной продукции в Самаре
Игорь Комаров отметил динамичное развитие отношений между регионами ПФО и Китайской Народной Республикой.
Игорь Комаров провел рабочую встречу с членом Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.66
-0.05
EUR 90.46
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Вячеслав Федорищев принял участие в международной выставке «Металлообработка – 2025»

26 мая 2025 21:08
213
Кроме того, на площадке выставки губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». 

Сегодня, 26 мая, губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев работает в Москве. Глава региона принял участие в пленарном заседании «Национальный проект «Средства производства и автоматизации» как основа развития устойчивости промышленности», в рамках   международной выставки «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2025».

На пленарном заседании выступили: министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев, губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев.

«В течение 6 лет мы предусмотрели более 400 млрд рублей на национальный проект технологического лидерства «Средства производства и автоматизации». Уже заработали меры поддержки: в прошлом году был принят закон о двукратном уровне коэффициента амортизации и по станкам, и по роботам; скидочные программы по роботам, например, 50% скидка на приобретение и 20% скидка на услуги интеграторов. И это важный момент — недостаточно купить робота, важно его правильно встроить в производственные процессы, правильно использовать на производстве. И по нашим подсчетам, вместе с амортизацией, со всеми существующими инструментами поддержки примерно за год робот полностью окупается. И это не считая того, что он повышает производительность труда на предприятии», — отметил в приветственном слове министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

«Сегодняшняя тема — стратегически важна. Средства производства и автоматизация — в числе национальных приоритетов, определенных нашим Президентом. Со стороны законодателей мы последовательно усиливаем приоритет отечественного оборудования в госзакупках, а также уже расширили налоговые вычеты, поддержали создание реестра российских решений в автоматизации с подтверждённой эффективностью и чёткими критериями локализации», — подчеркнул председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«Из года в год мы по выставке можем судить о том, как эффективно государство поддерживает отрасль станкостроения. Количество предприятий рекордное, объемы различной номенклатуры растут, целенаправленная политика Правительства работает. С другой стороны, роль комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» — это в первую очередь оценивать, как на местах, в регионах, бизнес чувствует поддержку, насколько активно он в ней участвует и какие дополнительные идеи предлагает, — сказал Вячеслав Федорищев. — Наша задача — собрать все мнения. Самая главная мысль в условиях ограниченности ресурса, а мы понимаем, что в ближайшие периоды будем в этом цикле исходить из их существенной ограниченности, — это концентрировать квалифицированные заказы, как государственные, так и частные, на отечественную станкостроительную отрасль. У нас ведется последовательная работа по импортозамещению. Она должна иметь свои результаты более явные». 

Важное внимание в деловой части было уделено реализации национального проекта «Средства производства и автоматизации» — его целям и ключевым показателям, мерам государственной поддержки, а также вопросам технологического лидерства, кадровой трансформации и другим актуальным аспектам промышленной политики. 

«На региональном уровне мы разными практиками, стимулированием финансовым, ввели дополнительную инвестиционную льготу, а также субсидирование под 5% на покупки нашими предприятиями станков, которые производят в Самарской области. Такие конкретные директивные практики позволяют увидеть нашим предприятиям эту возможность, поехать на эти производства, ознакомиться со станками и принять решение, чтобы их закупать. Поэтому здесь мы говорим о том, что необходимо концентрировать тот ресурс, который есть, на закупку», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Также глава региона Вячеслав Федорищев осмотрел и саму международную выставку «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2025». В этом году были представлены более 1200 компаний отрасли, включая самарские предприятия: ООО «Брик», «Стан-Самара», «СТАРК», а также Самарский университет им. Королева. Вуз представил свои разработки, среди них – рекуператор малоразмерной газотурбинной установки для нужд распределенной энергетики, в том числе для работы в условиях Арктики.

Кроме того, на площадке выставки губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». Важнейшими вопросами повестки сегодняшнего заседания стали: необходимость усиления роли межрегиональной промышленной кооперации в рамках реализации национальных проектов и развитие регуляторных условий для конкурентоспособной станкоинструментальной продукции технологического лидерства.

Глава региона отметил, что в стране уже есть позитивные примеры межрегиональной промышленной кооперации – от центров субконтрактации и кластерных проектов до научно-производственных консорциумов и Научно-образовательных центров (НОЦ) и цифровых сервисов. 

«Например, Самарская область имеет успешный опыт сотрудничества с другими регионами в таких отраслях, как автомобилестроение и авиация. К примеру, АвтоВАЗ на протяжении десятилетий тесно сотрудничает с предприятиями из других регионов, обеспечивая качество продукции и поставку комплектующих. Также важно отметить развитие авиационно-космической отрасли, где Самарская область активно кооперирует с предприятиями Московской, Ульяновской областей, а также с другими промышленными центрами России», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Участникам заседания предложили использовать региональную практику Фонда развития промышленности «Самарская кооперация», которая предусматривает льготное заемное финансирование (от 4,1 до 6,1%) для проектов, направленных на приобретение оборудования, в том числе станков, произведенных у себя же в области.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
26 мая 2025  13:00
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
240
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
26 мая 2025  11:00
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
205
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2025  09:52
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
377
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
25 мая 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
442
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
24 мая 2025  20:42
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
610
Весь список