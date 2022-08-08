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Виктор Кудряшов и руководитель Нижне-Волжского бассейнового управления Николай Пономарев обсудили направления совместной работы

8 августа 2022 13:38
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Виктор Кудряшов и руководитель Нижне-Волжского бассейнового управления Николай Пономарев обсудили направления совместной работы

В пятницу, 5 августа 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел встречу с руководителем Нижне-Волжского бассейнового водного управления Николаем Пономаревым.

Нижне-Волжское бассейновое водное управление является территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов и осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов на территории ряда субъектов Российской Федерации, включая Самарскую область. 

Управление согласовывает технические задания субъектов Федерации на реализацию мероприятий в области водных отношений, рассматривает материалы, размещаемые субъектами РФ в рамках защиты бюджетных проектировок, выдает заключения, на основании которых принимаются решения о финансировании мероприятий в области водных отношений.

К таким мероприятиям относятся: берегоукрепление, расчистка водных объектов и другие работы в акватории Волги и рек, который входят в ее бассейн. 

Правительство Самарской области и Федеральное агентство водных ресурсов на протяжении последних пяти лет активно взаимодействуют по ряду направлений. 

«В текущем году мы получили федеральную поддержку и уже приступаем к расчистке русла реки Сызранка в районе Сызрани. Мы добивались финансирования этих работ на протяжении последних четырех лет и планировали начать их в следующем году, но благодаря поддержке управления мы начнем расчистку уже в этом сезоне, до наступления холодов. Напомню, что Сызрань – историческое поселение федерального значения и рассматривается как один из самых перспективных туристических центров региона. Там построена и продолжает развиваться набережная. Совсем недавно город выиграл федеральный конкурс и получит поддержку на воплощение в жизнь уникального исторического кода. 

После расчистки акваторию реки можно будет использовать, в том числе, для рекреационных целей, а в перспективе – и для судоходства. Уверен, что эти преобразования дадут новый импульс развитию города и сделают его более комфортным для жителей и гостей. Это один из значимых результатов нашей работы с Агентством в текущем году», - подчеркнул Виктор Кудряшов. 

На встрече рассмотрели несколько перспективных проектов. Это берегоукрепление в селе Березовка (Шигонский район). Кроме того, началась разработка проектно-сметной документации укрепления берега реки Волга в районе села Климовка, где идет строительство мостового перехода в составе обхода Тольятти в рамках транспортного маршрута «Европа - Западный Китай». Стороны договорились о совместной работе по разработке проекта и подготовке заявки на федеральное финансирование. 

Обсудили вопросы взаимодействия между Правительством области, Администрацией Самары и Нижне-Волжским бассейновым управлением, которые возникнут при проектировании Пятой очереди Самарской набережной. 

Напомним, с инициативой строительства Пятой очереди, которая соединит Старую и Новую набережные в Самаре в единую прогулочную зону, выступил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Идею горячо поддержали жители областного центра. Был организован конкурс проектов, который прошел народное обсуждение и экспертизу профессионального жюри. Самарцы выбрали проект, который будет реализован. 

«Технические решения, вопросы подготовки к экологической экспертизе требуют тесного взаимодействия с бассейновым управлением, здесь мы также нашли полную поддержку», - отметил Виктор Кудряшов. 

Рассмотрели на встрече вопросы взаимодействия при определении площадки для строительства нового Самарского речного порта. «Это перспективный проект. Существующий порт имеет ряд серьезных инфраструктурных ограничений, связанных, в частности, с отсутствием железной дороги. Это не позволяет существенно увеличить объем перевалки грузов. В настоящее время этот показатель составляет всего 730 тысяч тонн в год, в то время как потенциальная потребность грузоотправителей в перевалке грузов на речные суда составляет 3,5 миллиона тонн. 

Но для того, чтобы его реализовать, нужно разместить порт на другой площадке, чтобы обеспечить близость к аэропорту и федеральным трассам, связь с железной дорогой. На этой неделе прошло совещание под председательством Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по развитию порта, и в решении этого вопроса без Нижне-Волжского бассейнового управления нам тоже не обойтись», - подчеркнул глава регионального Правительства. 

На встрече обсуждалась и тема водопользования. Активность в акватории Волги и на ее притоках с каждым годом растет. В отдельных случаях это приводит к конфликтным ситуациям. Муниципальные органы власти получают обращения и жалобы граждан, которые являются членами лодочных кооперативов, на попытки рейдерского захвата территорий. 

Как отметили на встрече, Нижне-Волжское бассейновое водное управление при предоставлении прав на водопользование будет учитывать позицию региона, которая, в свою очередь, основана на поддержке добросовестных, исполняющих все требования законодательства пользователей водными объектами. С ними договоры на водопользование будут заключаться в приоритетном порядке.

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