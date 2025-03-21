В Самарской области зарплатные предложения водителей такси за год выросли на 27%

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В преддверии Дня водителя такси эксперты hh.ru проанализировали спрос на этих специалистов и выяснили, как изменились зарплатные предложения и спрос на водителей такси.



Спрос и зарплата

Динамика вакансий для водителей такси в целом в России достаточно высокая. За последний год работодатели разместили на hh.ru более 21,2 тыс. вакансий для таксистов. Это на 58% больше, чем за весь 2023 год. Аналитика показывает, что требуются водители такси в основном в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению, и в ритейл.

Наибольший спрос (по доле вакансий) на водителей за последний год зафиксирован в Москве – более 2,7 тыс. вакансий, Московской области (2,6 тыс. или 13% от всего объёма по стране) и Петербурге (2,1 тыс. или 10% вакансий). В Самарской области в 2024 году было опубликовано порядка 500 вакансий для водителей такси, или 2% от общего числа предложений в России.



Топ регионов с наибольшим спросом на водителей такси за последний год:

Регион Число вакансий, в тыс. Доля от всего объёма за последний год Москва 2,7 13% Московская область 2,6 13% Санкт-Петербург 2,1 10% Краснодарский край 0,9 4% Ростовская область 0,8 4% Свердловская область 0,8 4% Красноярский край 0,6 3% Республика Татарстан 0,6 3% Новосибирская область 0,6 3% Челябинская область 0,6 2% Самарская область 0,5 2% Нижегородская область 0,3 2% Республика Башкортостан 0,3 2% Воронежская область 0,3 2% Омская область 0,3 1%



В целом по стране предлагаемая медианная зарплата в вакансиях для водителей такси за год выросла на 39%, превысив порог в 148,4 тыс. рублей. Самые большие предлагаемые зарплаты встречаются в вакансиях для таксистов от работодателей из Дагестана и Северной Осетии (по 190 тыс.), Приморского края (187 тыс.), Волгоградской области (184 тыс.), Красноярского края и Тюмени (по 180 тыс.). В Самарской области заработная плата водителей за год выросла на 27% и составила 134,3 тыс. рублей.

Условия и требования



Чаще всего в вакансиях для водителей такси предлагается работа по гибкому графику: за последний год такое условие упоминалось в более чем 9 тыс. вакансий. При этом за год работодатели стали предлагать такой формат работы на 51% чаще.

Примечательно, что водитель такси может работать вахтовым методом: за год число таких предложений достигло более 1 тыс. вакансий по стране. При этом число вакансий для таксистов-вахтовиков выросло сразу на 78%. Причем медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с вахтовым методом для водителей такси достигла 179 тыс. рублей (+34 тыс. за год).

Кроме того, за год работодатели, ищущие таксистов, стали на 122% чаще указывать возможность работы частично. Подобных вариантов с проектной или частичной занятостью, а также подработкой для водителей достигло 12,2 тыс. вариантов в целом по стране.



Добавим, что водитель – одна из самых востребованных профессий, как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей. В целом по стране на одну вакансию может приходиться до 6,5 активных резюме. Самый острый дефицит в данной профессии в начале 2025 года зафиксирован в Чукотском АО (2,1 резюме на вакансию) и в Мурманской области (3,7). А вот одна из самых высоких конкуренций за работу среди водителей такси наблюдается среди соискателей в Ингушетии (52 активных резюме на вакансию), Туве (32), Чечне (29), Дагестане (21), Республика Алтай (18).



В Самарской области сегодня на 1 вакансию водителя приходится 7,4 резюме, что считается умеренным уровнем или здоровым соотношением между работодателями и соискателями.