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В Самарской области зарплатные предложения водителей такси за год выросли на 27%

21 марта 2025 10:10
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В Самарской области зарплатные предложения водителей такси за год выросли на 27%

В преддверии Дня водителя такси эксперты hh.ru проанализировали спрос на этих специалистов и выяснили, как изменились зарплатные предложения и спрос на водителей такси.
 

Спрос и зарплата

Динамика вакансий для водителей такси в целом в России достаточно высокая. За последний год работодатели разместили на hh.ru более 21,2 тыс. вакансий для таксистов. Это на 58% больше, чем за весь 2023 год. Аналитика показывает, что требуются водители такси в основном в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению, и в ритейл.

Наибольший спрос (по доле вакансий) на водителей за последний год зафиксирован в Москве – более 2,7 тыс. вакансий, Московской области (2,6 тыс. или 13% от всего объёма по стране) и Петербурге (2,1 тыс. или 10% вакансий). В Самарской области в 2024 году было опубликовано порядка 500 вакансий для водителей такси, или 2% от общего числа предложений в России.
 

Топ регионов с наибольшим спросом на водителей такси за последний год:

Регион

Число вакансий, в тыс.

Доля от всего объёма за последний год

Москва

2,7

13%

Московская область

2,6

13%

Санкт-Петербург

2,1

10%

Краснодарский край

0,9

4%

Ростовская область

0,8

4%

Свердловская область

0,8

4%

Красноярский край

0,6

3%

Республика Татарстан

0,6

3%

Новосибирская область

0,6

3%

Челябинская область

0,6

2%

Самарская область

0,5

2%

Нижегородская область

0,3

2%

Республика Башкортостан

0,3

2%

Воронежская область

0,3

2%

Омская область

0,3

1%


В целом по стране предлагаемая медианная зарплата в вакансиях для водителей такси за год выросла на 39%, превысив порог в 148,4 тыс. рублей. Самые большие предлагаемые зарплаты встречаются в вакансиях для таксистов от работодателей из Дагестана и Северной Осетии (по 190 тыс.), Приморского края (187 тыс.), Волгоградской области (184 тыс.), Красноярского края и Тюмени (по 180 тыс.). В Самарской области заработная плата водителей за год выросла на 27% и составила 134,3 тыс. рублей.

Условия и требования
 

Чаще всего в вакансиях для водителей такси предлагается работа по гибкому графику: за последний год такое условие упоминалось в более чем 9 тыс. вакансий. При этом за год работодатели стали предлагать такой формат работы на 51% чаще.

Примечательно, что водитель такси может работать вахтовым методом: за год число таких предложений достигло более 1 тыс. вакансий по стране. При этом число вакансий для таксистов-вахтовиков выросло сразу на 78%. Причем медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с вахтовым методом для водителей такси достигла 179 тыс. рублей (+34 тыс. за год).

Кроме того, за год работодатели, ищущие таксистов, стали на 122% чаще указывать возможность работы частично. Подобных вариантов с проектной или частичной занятостью, а также подработкой для водителей достигло 12,2 тыс. вариантов в целом по стране.
 

Добавим, что водитель – одна из самых востребованных профессий, как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей. В целом по стране на одну вакансию может приходиться до 6,5 активных резюме. Самый острый дефицит в данной профессии в начале 2025 года зафиксирован в Чукотском АО (2,1 резюме на вакансию) и в Мурманской области (3,7). А вот одна из самых высоких конкуренций за работу среди водителей такси наблюдается среди соискателей в Ингушетии (52 активных резюме на вакансию), Туве (32), Чечне (29), Дагестане (21), Республика Алтай (18).
 

В Самарской области сегодня на 1 вакансию водителя приходится 7,4 резюме, что считается умеренным уровнем или здоровым соотношением между работодателями и соискателями.

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