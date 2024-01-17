В Самарской области зафиксирован рекорд по количеству граждан, желающих приобрести недвижимость на первичном рынке

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области сегодня были пробки в 10 баллов
В Самарской области сегодня были пробки в 10 баллов
В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
В России захотели разрешить брать больше одной льготной ипотеки
В России захотели разрешить брать больше одной льготной ипотеки
В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»
В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»
Японские стоматологические материалы без разрешительных документов пытались вывезти в Узбекистан
Японские стоматологические материалы без разрешительных документов пытались вывезти в Узбекистан
Уполномоченный по правам человека в Самарской области: Каждый может обратиться за защитой своих прав
Уполномоченный по правам человека в Самарской области: Каждый может обратиться за защитой своих прав
В Жигулевске полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и банковской карты
В Жигулевске задержали подозреваемого в краже телефона и банковской карты
Названы вредные при простуде продукты
Названы вредные при простуде продукты
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.65
-0.03
EUR 95.6
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области зафиксирован рекорд по количеству граждан, желающих приобрести недвижимость на первичном рынке

17 января 2024 10:21
201
В Самарской области зафиксирован рекорд по количеству граждан, желающих приобрести недвижимость на первичном рынке

В 2023 году в Самаре заключили почти 14 000 договоров о долевом участии в строительстве. Это вдвое больше, чем в 2022 году.

На территории Самарской области сегодня осуществляют свою деятельность более 50 застройщиков. По итогам года число зарегистрированных региональным Управлением договоров долевого участия впервые почти достигло отметки в 14 тысяч, превзойдя показатель 2022 года на 7 500 договоров.

Рекордное количество заявлений поступило в самарский Росреестр в 2023 году. Из них 86,3% представлено застройщиками в электронном виде. Стоит отметить, что Самарская область демонстрирует уверенный рост по этому показателю.

Материал подготовлен пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На ряде автодорог Самарской области опять ограничили движение из-за метели
17 января 2024  10:23
На ряде автодорог Самарской области опять ограничили движение из-за метели
133
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
16 января 2024  13:40
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
546
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
16 января 2024  13:29
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
608
В России презентовали официальную символику Года семьи
16 января 2024  11:22
В России презентовали официальную символику Года семьи
391
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
16 января 2024  09:45
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
353
Весь список