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В Самарской области у работодателей вырос спрос на рабочих

21 марта 2024 10:23
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В Самарской области у работодателей вырос спрос на рабочих

Аналитики hh.ru узнали, что у местных компаний значительно вырос спрос на рабочих. Особенно велика потребность в специалистах, имеющих рабочие профессии, у компаний из розничной торговли (9% или почти 800 вакансий для рабочих за последнее время), сферы логистики и перевозок (8%), а также компаний, занимающихся автомобильным бизнесом (7% новых рабочих мест).

За последние 30 дней работодатели области разместили более 5 тыс. новых вакансий для рабочих. Это на 36,3% превышает потребность прошлогоднюю потребность бизнеса в специалистах, имеющих рабочую профессию.

Между тем сами соискатели не сильно торопятся массово искать работу. Сейчас на рынке труда Самарской области находятся более 16 тыс. соискателей-рабочих, что, казалось бы, много. Но с точки зрения соотношения количества резюме на одну вакансию мы видим проявленный кадровый дефицит: лишь 2,8 человека на место.

Стал также известен рейтинг самых востребованных рабочих профессий Самарской области весной 2024 года. Рейтинг возглавляет профессия водителя (24% или более 2000 новых рабочих мест за месяц). На втором месте по спросу у местных компаний – разнорабочие, их этой весной потребовалось более 800 человек или 10% вакансий, на третьем месте – кладовщики (9% новых рабочих мест).

Чаще всего рабочих ищут и приглашают в Самарской области компании розничной торговли (9% или почти 800 вакансий приходится именно на эту отрасль). Также активно ищут рабочих компании сферы логистики и перевозок (8%) и занимающиеся автомобильным бизнесом (7%). Погоня за кадрами заставляет и повышать среднюю зарплату: на данный момент в среднем рабочим области предлагают почти 67 тыс. рублей, что на 19,5 тыс. больше, чем в начале 2023 года.

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