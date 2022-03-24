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В Самарской области будет расширена сеть индустриальных парков

24 марта 2022 13:24
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В Самарской области будет расширена сеть индустриальных парков

В современных экономических реалиях на первый план выходят российские компании, выпускающие качественные и конкурентоспособные продукты по привлекательным ценам.

В Самарской области такие предприятия размещаются, в том числе, на площадках индустриальных парков. Одним из них является завод воротных систем «ДорХан». Предприятие работает в регионе с 2015 года, в ассортименте продукции – электрические ворота и рольставни.

Российский производитель с успехом преодолевает любые вызовы и изменения рынка. Так, в период пандемии компания не только не сократила производство, но и, наоборот, увеличила его.

«Самарская область всегда считалась перспективным регионом. И в 2015 году нами было принято решение о строительстве завода именно здесь. С этим предложением мы вышли к областному правительству, заручились всесторонней поддержкой. Тогда мы посмотрели много площадок и остановили свой выбор на индустриальном парке «Преображенка». Завод был построен в течение года. С того момента, как мы стали резидентами промпарка, мы увеличили мощности на 50%. Сейчас мы производим 3000 ворот и 3000 рольставен ежегодно. На нашем предприятии, а также в 150 дилерских центрах занято примерно 1500 человек – именно столько сотрудников обеспечено работой и может уверенно смотреть в будущее», – рассказал директор завода «ДорХан» в Самаре Сергей Сысоев.

Компания «ДорХан» – российское предприятие, использующее для производства своих изделий комплектующие российского производства.

«Когда мы говорим о конкуренции и о тех обстоятельствах, которые складываются вокруг, то, на мой взгляд, местные предприятия должны начать теснее взаимодействовать, дополняя развивать регион. К примеру, между компаниями – резидентами Преображенки уже сложилось такое взаимодействие, – подчеркнул Сергей Сысоев. – Например, компания «Самаратрансавто 2000», создающая в «Преображенке» сеть логистических комплексов, и завод «Энергобетон», который готовится к запуску на площадке промпарка «Чапаевск», активно используют нашу продукцию. А мы, в свою очередь, предлагаем своим «соседям» лучшие цены, чтобы совместно развиваться и делать вклад в развитие Самарской области».

О важности взаимодействия между отечественными предприятиями говорил и Губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркивал, что важно проинформировать компании о наличии Государственной информационной системы промышленности. Она позволит заместить импортное сырьё отечественной продукцией. Для этого организации должны предоставить информацию о выпускаемых товарах, чтобы ими могли заинтересоваться другие производители.

В нынешних условиях важна и поддержка бизнеса, готового инвестировать в создание новых производств. В Самарской области развивается сеть индустриальных парков, где инициаторы инвестпроектов получают готовые земельные участки с подведенными инженерными сетями, административную поддержку и сопровождение от идеи до запуска производства, а также целый набор налоговых льгот и преференций. По запросу конкретного инвестора управляющая компания готова строить производственные корпуса с последующей сдачей в аренду и получением права на выкуп.

«Работа с инвесторами – наш безусловный приоритет. Мы готовы помочь с выбором площадки, предоставить все действующие в стране специальные налоговые режимы, предложить широкий спектр региональных инструментов поддержки, помочь с привлечением льготного финансирования федеральных институтов развития. Нам важно, чтобы путь от идеи до запуска новых производств мы проходили вместе с инвестором, в максимально короткие сроки, совместно решая возникающие сложные вопросы», - рассказал о работе с инициаторами инвестпроектов министр экономического развития инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня в Самарской области работает 4 государственных индустриальных парка: две очереди «Преображенки», «Чапаевск» и «Новосемейкино». По словам генерального директора АО «ПромПарки» Сергея Евсеева, сегодня в управляющую компанию поступает большое количество заявок от потенциальных резидентов.

«Поток заявок не снижался как в период пандемии, так и сейчас – мы ведем много переговоров с инвесторами и рассчитываем на их дальнейшую активность. Действующие резиденты, которые находятся в стадии строительства, не останавливаются и продолжают возведение корпусов. Сейчас в наших планах – расширение сети региональных промпарков. Мы уже рассматриваем дополнительные площадки в Ставропольском районе, Похвистнево и Октябрьске, параллельно подбирая инвесторов. Наша работа строится таким образом, что мы начинаем строить коммуникации, только когда находим инвесторов, заинтересованных в конкретной площадке», – рассказал Сергей Евсеев.

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