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В Самарской области более 180 миллионов рублей получат победители конкурсов «Семейная ферма» и «Агропрогресс»

17 мая 2022 14:00
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В Самарской области более 180 миллионов рублей получат победители конкурсов «Семейная ферма» и «Агропрогресс»

В Самарской области 8 семейных ферм и 3 сельхозорганизации получат государственную поддержку на развитие. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялся конкурсный отбор на предоставление грантов «Семейная ферма» и «Агропрогресс». 

Повышение продовольственной безопасности региона, обеспечение населения местной сельхозпродукцией являются приоритетными направлениями деятельности команды Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона уверен, что именно субъекты МСП являются перспективным ресурсом для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли.

Победителями конкурса на получение грантов «Семейная ферма» стали 8 фермеров из муниципальных районов Елховский, Камышлинский, Кинельский, Красноярский, Приволжский, Хворостянский. На реализацию данной меры поддержки будет направлено 128 млн. рублей из областного и федерального бюджетов, в том числе для компенсации части затрат тем, кто планирует строительство новой молочно-товарной фермы из областного бюджета предусмотрено дополнительное сверхсофинансирование в объеме 22,5 млн рублей.

Грант «Агропрогресс» - новая мера господдержки, начавшая действовать в этом году. По итогам конкурсного отбора его обладателями станут ООО «Волжские берега» (м.р. Ставропольский), ООО СП «Капк-Инвест» (м.р. Сергиевский), ООО «Возрождение-98» (м.р. Волжский). На реализацию бизнес-проектов победителей конкурса предусмотрено 60 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

«Грант «Агропрогресс» поможет нашему предприятию увеличить ассортимент и нарастить объем продукции, а также снизить ручной труд при подготовке семенного материала, чем несомненно повысит производительность. Мы сможем выпускать продукцию более высокого качества, подготовленную для использования – протравленные, фасованные и сертифицированные семена», - рассказал директор ООО «Возрождение 98» Виктор Ермолаев

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