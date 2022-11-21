В Самаре власти расторгли контракт на проектирование новой набережной

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В Самаре департамент градостроительства расторг договор на проектирование пятой очереди набережной Волги с подрядчиком.

Согласно информации на сайте госзакупок, компания не будет разрабатывать документацию по объекту. Изначальная цена контракта - 168,6 миллионов рублей, но подрядная организация предложила сумму меньше - 131,5 млн рублей. Победитель торгов должен был разработать проект строительства пятой очереди набережной.

Необходимые документы подрядчик должен был подготовить в течение 14 месяцев, а в ноябре 2022 года контракт расторгли без претензий сторон друг ко другу. Повторные торги уже объявлены. Стоимость контракта - 168,6 млн рублей, срок на выполнение работ - 11 месяцев с учетом получения положительного заключения госэкпертизы. Само строительство прогулочной зоны планируется на 2023-2025 годы, пишет ГТРК Самара.