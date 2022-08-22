В Самаре цены на автомобили стабилизировались, спрос растет

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Эксперты Авито Авто проанализировали динамику спроса и средних цен на автомобили в Самаре – новые и с пробегом. По данным платформы, летом 2022 года средняя стоимость автомобилей на Авито Авто в городе стабилизировалась. Спрос на новые автомобили и с пробегом на платформе растет.

Средняя цена автомобилей с пробегом в Самаре в июне 2022 года опустилась на 1,3% по сравнению с маем, составив 745 000 рублей.

Средняя стоимость новых автомобилей в июле 2022 года составила 2 820 000 рублей, роста по сравнению с июнем 2022 года не наблюдается. Более того, в июле средняя цена новых автомобилей в городе снизилась на 2,1%.

При этом, как следует из данных Авито Авто, в летние месяцы спрос на автомобили в Самаре рос. Покупкой автомобилей с пробегом в июле пользователи платформы в городе интересовались на 13,2% активнее по сравнению с июнем. Спрос на новые автомобили на Авито Авто в июле вырос на 23,3% по сравнению с июнем.

Согласно данным Авито Авто, в целом по России средняя стоимость автомобиля с пробегом в июле осталась на июньском уровне, зафиксировавшись на отметке в 680 000 рублей. Роста средней стоимости новых автомобилей в июле 2022 по сравнению с июнем не наблюдается. Средняя цена новых авто в стране в июле составила 2 464 000 рублей.

Кроме того, летом в России вырос спрос на автомобили. Покупкой новых автомобилей в июле пользователи Авито Авто интересовались на 22,5% активнее по сравнению с июнем, а в период с 1 по 15 августа – на 45,7% активнее, чем в первой половине июля. Спрос на автомобили с пробегом на Авито Авто в июне вырос на 3,5% по сравнению с маем, а в июле – на 11,5% по сравнению с июнем.

«В конце весны 2022 года авторынок в России начал стабилизироваться: цены на некоторые популярные модели массового сегмента снизились. В летние месяцы позитивные тенденции на рынке сохранились, поэтому на данный момент мы можем говорить о стабилизации цен как на авто с пробегом, так и на новые автомобили. На этом фоне спрос на автомобили на нашей платформе растет», – отмечают эксперты Авито Авто.

Какие бренды входят в топ самых востребованных на Авито Авто

По данным Авито Авто, в топ наиболее востребованных на платформе брендов новых автомобилей в России в июле 2022 года вошли ВАЗ (LADA) Kia, Hyundai, Toyota и Mercedes-Benz.