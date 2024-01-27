В Самаре резко сократилось число предложений о продаже хрущевок

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При этом стоимость такого жилья довольно высока. Цены по районам назвала в интервью 63.RU риелтор, руководитель агентства недвижимости Дария Саурова.

— Наибольшим спросом в этом сегменте пользуются хрущевки поближе к центру. Например, на улицах Гагарина, Мориса Тореза. Сейчас в этих локациях цена на квадратный метр — около 100 000 рублей. Для сравнения: в первом квартале 2023 года эти цифры были 85 000 за квадратный метр. В Красноглинском и Куйбышевском районах — примерно 82 000 рублей за квадратный метр, в начале 2023 года было около 73 000 рублей, — рассказала специалист.

В хрущевки в Самаре пытаются вдохнуть новую жизнь. Одно время активно обсуждалось предложение надстроить в этих домах новые этажи. Но пока дальше идей дело не пошло.