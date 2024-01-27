Я нашел ошибку
Главные новости:
В Богатовском районе на пожаре погиб подросток
В Богатовском районе на пожаре погиб подросток
РФ на выборах президента намерена открыть участки и в недружественных странах
РФ на выборах президента намерена открыть участки и в недружественных странах
Пьяный житель Шенталинского района ударил человека ножом и забыл, за что
Пьяный житель Шенталинского района ударил человека ножом и забыл, за что
Полиция ищет пропавшего жителя Похвистнево
Полиция ищет пропавшего жителя Похвистнево
В Самаре резко сократилось число предложений о продаже хрущевок
В Самаре резко сократилось число предложений о продаже хрущевок
Житель Жигулевска отобрал телевизор у родственницы-пенсионерки
Житель Жигулевска отобрал телевизор у родственницы-пенсионерки
Ученые из Перу опубликовали отчет о "мумиях инопланетян"
Ученые из Перу опубликовали отчет о "мумиях инопланетян"
ЦИК завершил проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным
ЦИК завершил проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.52
0.86
EUR 97.09
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут про спячку у животных
Читатели Самарской областной библиотеки услышат эхо Ленинграда 1941–1944 годов
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре резко сократилось число предложений о продаже хрущевок

27 января 2024 11:02
109
В Самаре резко сократилось число предложений о продаже хрущевок

При этом стоимость такого жилья довольно высока. Цены по районам назвала в интервью 63.RU риелтор, руководитель агентства недвижимости Дария Саурова.

— Наибольшим спросом в этом сегменте пользуются хрущевки поближе к центру. Например, на улицах Гагарина, Мориса Тореза. Сейчас в этих локациях цена на квадратный метр — около 100 000 рублей. Для сравнения: в первом квартале 2023 года эти цифры были 85 000 за квадратный метр. В Красноглинском и Куйбышевском районах — примерно 82 000 рублей за квадратный метр, в начале 2023 года было около 73 000 рублей, — рассказала специалист.

В хрущевки в Самаре пытаются вдохнуть новую жизнь. Одно время активно обсуждалось предложение надстроить в этих домах новые этажи. Но пока дальше идей дело не пошло.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
26 января 2024  12:08
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
372
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024  12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
557
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
25 января 2024  11:39
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
1837
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
25 января 2024  10:59
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
411
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
24 января 2024  11:43
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
865
Весь список