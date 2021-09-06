В Самаре 11 и 15 сентября 2021 года откроются три круглогодичные продуктовые ярмарки

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В субботу, 11 сентября в Самаре начнет работу вторая по счету круглогодичная муниципальная продуктовая ярмарка. Шатер на 16 торговых мест откроется возле дома №16 по пр. Ленина. Через несколько дней, 15 сентября, подобные ярмарки под утепленными тентовыми конструкциями откроют еще на двух площадках: на 16 мест - возле дома №131 по ул. Белорусской и на 32 места - около дома №8 по ул. Чернореченской.

Ярмарки будут работать каждый день с 8:00 до 20:00.

Напомним, 27 августа в Самаре открыли круглогодичную ярмарку на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Там представлена сельхозпродукция от производителей из Самарской области и соседних регионов (овощи, фрукты, мясо, мед, сладости, молочная продукция). Время работы ярмарки - с 8:00 до 19:00 ежедневно, пишет Самру.ру.