В России резко подорожали некоторые сыры

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За год полутвердые и твердые сыры в российских розничных магазинах подорожали в среднем на 16,5 процента. О резком удорожании еще одного ключевого продукта питания в РФ сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр».

Эксперты уточнили, что темпы удорожания этой молочной продукции в российских магазинах заметно увеличились осенью. С начала сентября стоимость полутвердых и твердых сыров в рознице выросла на 5,2 процента. В итоге в начале ноября кусок сыра массой 200 граммов в продуктовых сетях можно было приобрести в среднем за 261,9 рубля.