В России изменился индекс потребления популярных продуктов для завтрака

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Согласно новым данным, показатель упал еще на 2,3 пункта.

Сейчас "Бутербродекс" не превышает 102 балла. Об этом сообщают РИА Новости. По информации агентства, с 16 по 31 марта средний чек по товарам набора снизился на 2-6%.

"Средний чек по кофе упал до 171 рубля, по сливочному маслу – до 130. Лишь ветчина продемонстрировала рост на 3%", – говорится в исследовании.

Провели обезличенный анализ продаж огурцов, кофе, батона, сливочного масла, сахара и сыра аналитики "Чек Индекса". Эксперты сравнили полученный результат со значением, зафиксированным в первой половине месяца.