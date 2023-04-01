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В России изменился индекс потребления популярных продуктов для завтрака

1 апреля 2023 13:54
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В России изменился индекс потребления популярных продуктов для завтрака

Согласно новым данным, показатель упал еще на 2,3 пункта.

Сейчас "Бутербродекс" не превышает 102 балла. Об этом сообщают РИА Новости. По информации агентства, с 16 по 31 марта средний чек по товарам набора снизился на 2-6%.

"Средний чек по кофе упал до 171 рубля, по сливочному маслу – до 130. Лишь ветчина продемонстрировала рост на 3%", – говорится в исследовании.

Провели обезличенный анализ продаж огурцов, кофе, батона, сливочного масла, сахара и сыра аналитики "Чек Индекса". Эксперты сравнили полученный результат со значением, зафиксированным в первой половине месяца.

 

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