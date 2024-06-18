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В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций

18 июня 2024 11:16
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В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций

 

В Самарской области на территории логистического парка «Преображенка-2» будет построен завод металлических конструкций. Соответствующее соглашение подписано с инвестором.
Планируется, что проект будет реализован в три этапа, до 2027 года. Производственный комплекс будет состоять из трех зданий производственных цехов, площадки для хранения готовой продукции, хранения сырья и заготовок. Общая площадь будущего комплекса составит 4,2 тыс. квадратных метров.

Общий объем инвестиций в проект превысит 211 млн. рублей. На будущем предприятии будет создано 40 новых рабочих мест.
«Компании, которые работают на территории индустриальных и логистических парков, уже инвестировали в свои проекты более 54 млрд рублей, создали свыше 10 тысяч рабочих мест. Эти площадки оснащены всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, резиденты получают здесь налоговые льготы и сопровождение на всех этапах, от идеи до запуска предприятий», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня в регионе действуют три государственных индустриальных парка – «Преображенка», «Чапаевск» и «Тольятти» и два логистических – «Новосемейкино» и «Преображенка 2». Ведется работа по созданию промпарка «Самара» в Красноглинском районе областной столицы.
Напомним, что также на площадках промпарков планируется построить завод конвейерных подшипников, производство корпусной мебели, производственно-складской комплекс металлоизделий, завод оборудования для промышленных предприятий и др.

В Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме «одного окна» предоставляет инвесторам все необходимое сопровождение: консультирует и помогает с подбором земельного участка, подбором актуальных инструментов господдержки, взаимодействует с региональными и федеральными институтами развития, организует взаимодействие инвесторов с ресурсоснабжающими организациями и др.

Условия для стабильной работы и развития бизнеса создаются, в том числе, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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