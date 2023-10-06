В Поволжье усилился дефицит кадров

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, изучили ситуацию на рынке труда Поволжья в сентябре 2023 года. hh.индекс в округе в целом снова понизился на 0,1 пункта в целом и еще сильнее — в отдельных регионах.
По данным за сентябрь hh.индекс в Поволжье в целом составил 3,1 резюме на вакансию, в августе этот показатель составлял 3,2 пункта. За месяц количество вакансий по округу в целом выросло на 3%, а количество резюме снизилось на 1%. Показатель уровня конкуренции свидетельствует об усугублении дефицита кадров на рынке труда, причем ситуация характерна для всех регионов. Так, по России в целом hh.индекс в сентябре составил 3,3 пункта (-0,1 пункт к августу); самый сильный дефицит кадров в разрезе округов отмечен на Дальнем Востоке (2,7 резюме на вакансию в сентябре и августе), на Урале (2,8 пункта в сентябре против 2,9 в августе) и в Сибири (2,9 резюме на вакансию в августе и сентябре).
Наиболее сложная ситуация с сотрудниками среди регионов Поволжья сложилась в Кировской, Нижегородской областях, Марий Эл и Чувашии: в этих регионах в сентябре на одну вакансию приходилось всего 2,6 резюме. Благоприятнее ситуация в Оренбургской области: на вакансию здесь приходится 4,1 резюме, но по сравнению с августом также отмечено падение на 0,3 пункта.
|
Регион ПФО
|
hh.индекс
|
сен.23
|
авг.23
|
Кировская область
|
2,6
|
2,6
|
Республика Марий Эл
|
2,6
|
2,7
|
Чувашская Республика
|
2,6
|
2,8
|
Нижегородская область
|
2,6
|
2,7
|
Удмуртская Республика
|
2,8
|
3,0
|
Ульяновская область
|
3,0
|
3,1
|
Пермский край
|
3,1
|
3,1
|
Пензенская область
|
3,1
|
3,0
|
Республика Татарстан
|
3,1
|
3,2
|
Республика Мордовия
|
3,2
|
3,2
|
Саратовская область
|
3,4
|
3,5
|
Республика Башкортостан
|
3,5
|
3,6
|
Самарская область
|
3,5
|
3,6
|
Оренбургская область
|
4,1
|
4,3
|
Приволжский ФО
|
3,1
|
3,2
Сильнее всего не хватает сотрудников в сферах розничной торговли и автомобильного бизнеса (по 1,5 резюме на вакансию), рабочего персонала (1,9 резюме на вакансию), специалистов в сфере продаж и обслуживания клиентов (2,3), транспорта, логистики и перевозок (2,4), медицины и строительства (по 2,6 резюме на вакансию), туризма и гостеприимства (2,8) и производства (2,9 резюме приходится на одну вакансию).