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В Поволжье усилился дефицит кадров

6 октября 2023 10:24
83
В Поволжье усилился дефицит кадров

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, изучили ситуацию на рынке труда Поволжья в сентябре 2023 года. hh.индекс в округе в целом снова понизился на 0,1 пункта в целом и еще сильнее — в отдельных регионах.

По данным за сентябрь hh.индекс в Поволжье в целом составил 3,1 резюме на вакансию,  в августе этот показатель составлял 3,2 пункта. За месяц количество вакансий по округу в целом выросло на 3%, а количество резюме снизилось на 1%. Показатель уровня конкуренции свидетельствует об усугублении дефицита кадров на рынке труда, причем ситуация характерна для всех регионов. Так, по России в целом hh.индекс в сентябре составил 3,3 пункта (-0,1 пункт к августу); самый сильный дефицит кадров в разрезе округов отмечен на Дальнем Востоке (2,7 резюме на вакансию в сентябре и августе), на Урале (2,8 пункта в сентябре против 2,9 в августе) и в Сибири (2,9 резюме на вакансию в августе и сентябре).

Наиболее сложная ситуация с сотрудниками среди регионов Поволжья сложилась в Кировской, Нижегородской областях, Марий Эл и Чувашии: в этих регионах в сентябре на одну вакансию приходилось всего 2,6 резюме. Благоприятнее ситуация в Оренбургской области: на вакансию здесь приходится 4,1 резюме, но по сравнению с августом также отмечено падение на 0,3 пункта.

Регион ПФО

hh.индекс

сен.23

авг.23

Кировская область

2,6

2,6

Республика Марий Эл

2,6

2,7

Чувашская Республика

2,6

2,8

Нижегородская область

2,6

2,7

Удмуртская Республика

2,8

3,0

Ульяновская область

3,0

3,1

Пермский край

3,1

3,1

Пензенская область

3,1

3,0

Республика Татарстан

3,1

3,2

Республика Мордовия

3,2

3,2

Саратовская область

3,4

3,5

Республика Башкортостан

3,5

3,6

Самарская область

3,5

3,6

Оренбургская область

4,1

4,3

Приволжский ФО

3,1

3,2

 

Сильнее всего не хватает сотрудников в сферах розничной торговли и автомобильного бизнеса (по 1,5 резюме на вакансию), рабочего персонала (1,9 резюме на вакансию), специалистов в сфере продаж и обслуживания клиентов (2,3), транспорта, логистики и перевозок (2,4), медицины и строительства (по 2,6 резюме на вакансию), туризма и гостеприимства (2,8) и производства (2,9 резюме приходится на одну вакансию).

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