В Минимуществе назвали правила покупки парковки у «Солидарность Арены»

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Региональное Министерство имущественных отношений рассказало 63.RU условия продажи восточной парковки стадиона «Солидарность Самара Арена». Цену установили солидную — 21,3 миллиона рублей.

Оказалось, что продажа парковки — это плановый процесс, связанный с реализацией программы приватизации имущества региона. Площадь объекта — 27 555 квадратных метров.

— Парковка сейчас находится в собственности Самарской области и является объектом движимого имущества, поэтому у покупателя не возникнет каких-то прав на эту территорию. Если собственник решит что-то здесь построить, то сделать это он сможет только после оформления прав на земельный участок и получения разрешения на строительство, — сообщили в Минимуществе.

Продавать парковку будут через аукцион. Победит тот, кто предложит больше. Шаг аукциона — 1,06 миллиона рублей. Заявки будут принимать с 6 сентября по 11 октября. Сами торги пройдут 19 октября.



Это не первая инициатива Минимущества, высказанная с целью повысить популярность объекта. Представители ведомства также обдумывают возможность аренды помещения, анализируют возможность перевода в здание стадиона структур регионального правительства. Такой вариант, по мнению представителей Минимущества, должен сократить расходы областных властей на аренду помещений для подведомственных структур.