В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты с 10% до 5%

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Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" подготовили законопроект, которым предлагается снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на основные продукты питания с 10% до 5%.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

"Настоящим законопроектом предлагается снизить ставку налогообложения продовольственных товаров с 10 до 5%", – сказано в пояснительной записке.

Автором законопроекта стал лидер фракции депутат Сергей Миронов. Уточняется, что проект внесут на рассмотрение Госдумы в понедельник.

По словам Миронова, в последнее время в России наблюдается "нездоровый рост цен", а цены на продукты "живут своей собственной жизнью". Он добавил, что НДС – это косвенный налог, который оплачивают конечные потребители.

"Соответственно, высокий налог приводит к росту цен. Сокращение НДС – к их снижению, и мы знаем, что двукратное уменьшение налога с 10 до 5 процентов по основному перечню продовольственных товаров позволит добиться сокращения цен на продукты питания", – отметил депутат.

Инициатива предусматривает снижение НДС на мясо, молочную продукцию, крупы, яйца, хлебобулочные изделия, продукты детского питания, овощи, фрукты и ягоды, морепродукты и другие продукты питания.