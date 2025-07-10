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В Госдуме поддержали ограничения по семейной ипотеке

10 июля 2025 15:34
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в Госдуме поддержали ограничения по семейной ипотеке

Идея выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации направлена на развитие регионов. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский. По его мнению, средства должны оставаться там, где зарегистрированы семьи, иначе отток молодежи в более крупные города будет продолжаться.

«Я поддерживаю идею Валентины Ивановны Матвиенко. Сегодня никто не собирается искусственно запирать молодежь. Да и никогда никому не удавалось удержать тех, кто действительно хотел уехать. Люди всегда уезжали туда, где видят для себя больше возможностей — и это нормально. Но речь сейчас не об этом. Мы обсуждаем средства, которые государство направляет на поддержку семей, стимулирование рождаемости и, в конечном итоге, развитие регионов. Эти деньги — не просто соцподдержка, а инвестиции, прежде всего в строительную отрасль. И на сегодняшний день большая часть этих средств оседает в крупных и без того обеспеченных регионах, прежде всего в Москве. В результате возникает перекос: богатые становятся богаче, а менее развитые регионы недополучают ресурсы, которые могли бы стимулировать их развитие», — сказал Козловский.

По его мнению, если госсредства, направленные на поддержку семей, в основном концентрируются в мегаполисах, то регионы теряют не только деньги, но и молодежь, уезжающую за возможностями.

«На мой взгляд, было бы справедливо перераспределять эти выплаты с учетом региональной специфики — исходя из числа семей, нуждающихся в поддержке. Конечно, абсолютное большинство все равно будет приходиться на крупные города — такова демография. Но если ориентироваться, например, на количество жителей в каждом регионе, можно добиться более сбалансированного распределения и избежать перекосов. Важно понимать: чтобы развивались регионы, средства должны оставаться там, где зарегистрированы семьи, где растут дети. Эти инвестиции должны работать на местах — иначе мы только усиливаем отток молодежи. Более того, я считаю, что поддержку следует сделать дифференцированной: чем дальше от Москвы и чем менее развит регион, тем больше должно быть участие государства — в частности, в виде увеличенной доли субсидий на ипотеку», — добавил Козловский.

С предложением выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что в настоящее время более половины кредитов, выданных в рамках этой льготной программы, приходится всего на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. При этом Матвиенко обратила внимание на то, что более 40% заемщиков проживают за пределами этих регионов.

Глава Совфеда подчеркнула, что семейная ипотека предназначена для улучшения жилищных условий семьи с детьми в местах их проживания. По ее мнению, введение новых правил будет стимулировать жилищное строительство во всех регионах страны.

Эту идею уже поддержало Министерство финансов. Инициатива может вступить в силу уже со следующего года.

Программа по выдаче льготной семейной ипотеки со ставкой 6% годовых стартовала в РФ в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. С 1 апреля 2025 года семейная ипотека распространяется и на вторичный рынок.

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