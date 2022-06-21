Управляющая компания «Жигулёвской долины» стала региональным партнером Агентства по технологическому развитию

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Оператор инновационной деятельности Самарской области ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив ЦИК СО» стал региональным партнером Агентства по технологическому развитию (АТР). Соглашение подписано между министерством экономического развития и инвестиций региона и АНО «АТР».

Агентство создано для формирования условий для трансфера технологий и развития высокотехнологичного производства промышленной продукции, а также в целях содействия российским предприятиям по внедрению технологических решений мирового уровня для повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

Первым шагом взаимодействия в рамках соглашения между управляющей компанией технопарка и Агентством станет онлайн-встреча представителей инжиниринговых компаний и предприятий региона с руководством АТР, которая состоится 28 июня на площадке «Жигулевской долины».

Создание комфортных условий для успешной работы региональных предприятий – одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

«Мы активно сотрудничаем с федеральными институтами развития, привлекаем их инструменты для реализации новых, в том числе высокотехнологичных проектов региональных предприятий, а также для внедрения на их производствах современных технологий, наращивания объемов и расширения ассортимента выпускаемой продукции, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Сотрудничество с Агентством по технологическому развитию повысит информированность местных производителей о возможностях и программах АТР, а также позволит им своевременно получать необходимую консультационную поддержку и помощь при подаче заявок».

По словам руководителя ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко, технопарк «Жигулевская долина» выступает своеобразной точкой сбора федеральных и региональных мер поддержки для инновационного бизнеса.

«Здесь активно работает региональное представительство Фонда содействия инновациям, технопарк является одним из ключевых регоператоров Фонда Сколково, мы развиваем партнерские нити с индустриальными партнерами и создаём технологии для стратегически значимых предприятий России. Надеемся, что и наше партнёрство с Агентством технологического развития будет эффективным и взаимовыгодным», – отметил руководитель ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко.