Центр серийного производства и Инжиниринговый центр СамГМУ с рабочим визитом посетил врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко. а

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Центр серийного производства и Инжиниринговый центр СамГМУ с рабочим визитом посетил врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко. Он высоко оценил производственные мощности университета и его потенциал в технологическом развитии.



«Когда переезжал в Самарскую область, мне уважаемые ректоры ряда вузов говорили о том, что в регионе есть медицинский университет с сильной научной, образовательной и производственной базой. Сегодня удалось это увидеть своими глазами, — отметил Антон Емельяненко. — Врио губернатора области Вячеслав Федорищев поставил задачу работать над кооперацией, усилением науки и промпроизводства. Производственные площадки Самарского государственного медицинского университета — это тот самый успешный пример, когда университет самостоятельно развивает собственные проекты. Медицинские продукты, которые нам сегодня презентовали, имеют высокий потенциал продвижения на внутреннем рынке в условиях санкций и курса на импортозамещение».



Врио вице-губернатора подчеркнул, что правительство региона будет работать над увеличением количества заказов на продукцию, которая производится в университете.



«У университета есть стратегия развития до 2030 года, поэтому наши приоритеты определены, также есть задача по ускорению и наращиванию производственных объемов. Для этого у нас есть все необходимое: инфраструктура, люди, финансовые возможности, — прокомментировал ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — Мы уже наметили несколько направлений взаимодействия с правительством Самарской области и очень признательны за поддержку и готовность к сотрудничеству».



Кроме того, с инфраструктурными площадями Самарского государственного медицинского университета познакомились недавно назначенный врио руководителя департамента науки Самарской области Марк Шлеенков и руководитель Дирекции межвузовского кампуса Самарской области Дмитрий Романов.