Центр пожарного добровольчества Самарской области 7 января получил в дар пожарный автопоезд

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Автопоезд состоит из тягача и полуприцепа-цистерны и доставляет 20 кубов воды к месту пожара: столько воды могут привезти 8 пожарных автоцистерн марки ЗИЛ. Это стало возможным благодаря частным лицам, которые на собственные средства приобрели автоцистерну. Тягач в службе спасения уже был.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, всего планируется поставить в боевой расчет два таких пожарных автопоезда, один из которых будет на базе полноприводного автомобиля МАЗ 6Х6 и дополнительно будет оборудован мощной лебёдкой.

База одного из пожарных автопоездов будет в п. Маяк города Новокуйбышевск, так как именно там у добровольных пожарных имеется помещение, в которое автопоезд помещается полностью. Вторая база будет на территории Волжского района.