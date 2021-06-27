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ТОЦ «Вертикаль» на Московском шоссе в Самаре решили продать за 800 млн рублей

27 июня 2021 12:32
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ТОЦ «Вертикаль» на Московском шоссе в Самаре решили продать за 800 млн рублей

Торги по продаже торгово-офисного центра «Вертикаль», который расположен на Московском шоссе в Самаре, назначили на август. При этом цену снизили с 890 до 800 миллионов рублей.

— На продажу выставили заложенное и незаложенное имущество ООО «Вертикаль». В стоимость входят не только помещения ТОЦ, но также оборудование и две машины, — указано в объявлении Российского аукционного дома.

ТОЦ построили в 2015 году. Здание является одним из самых высоких в Самаре. Общая площадь составляет более 45 тысяч кв. метров.

Продажа «Вертикали» связана с тем, что компанию — владельца здания признали банкротом в июле 2020 года. Изначально речь шла о долге банку «Траст» в размере 369 999 999 рублей 99 копеек. Затем кредитное учреждение заявило, что ООО «Вертикаль» должна еще 2,4 миллиарда рублей.

ООО «Вертикаль» находится в собственности компании «Росскат-Капитал», генеральным директором которой является Николай Таран. Также «Росскат-Капитал» входит в число учредителей завода «Росскат», который также собираются обанкротить и продать.

Деньги с продажи ТОЦ пойдут в счет погашения долгов ООО «Вертикаль», пишет 63.ру

Фото: Дильдина Светлана

Теги: банкротство ТОЦ Вертикаль

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