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Тольяттинский завод железобетонных изделий внедряет инструменты бережливого производства

27 июля 2023 13:38
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Тольяттинский завод железобетонных изделий внедряет инструменты бережливого производства

На территории губернии продолжается реализация национального проекта «Производительность труда». Сейчас в губернии 155 предприятия стали его участниками и внедряют бережливые технологии.

Глава региона Дмитрий Азаров и Правительство области уделяют большое внимание реализации национального проекта, так как внедрение бережливого производства на местных предприятиях способствует росту производительности труда, экономической устойчивости, а значит и повышению уровня жизни людей.

Специализирующийся на производстве железобетонных изделий АО «Тольяттинский завод железобетонных изделий им. В.К. Макарова» приступил к реализации национального проекта «Производительность труда» в мае прошлого года. Основанное в 1956 году, ТЗЖБИ является одним из ведущих производителей железобетонных изделий в регионе. Почти 30 лет назад предприятие освоило производство железобетонных конструкций для строительства многоэтажных жилых домов и соцкультбыта.

За всю свою долгую историю завод выпустил более 90 домов для городов Тольятти, Жигулевска, Самары, а также выполнено множество заказов на строительство корпусов ВАЗа, химических заводов Тольятти, Смоленской АЭС и других объектов.

Участие в национальном проекте «Производительность труда» является стратегическим шагом для Тольяттинского завода железобетонных изделий. «Скоро заводу 70 лет. За это время устаревает не только оборудование, но и производственный подход. Надеемся улучшить производство, чтобы наш продукт оставался востребованным, а мы в полной мере удовлетворяли спрос покупателей», - рассказывает о цели вхождения в национальный проект «Производительность труда» заместитель генерального директора Андрей Литвинов.

Внедрение инструментов бережливого производства на производстве позволит сократить издержки, повысить эффективность процессов и улучшить качество продукции. Завод активно сотрудничает с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда – оператором национального проекта. Изменения начались с цеха производства железобетонных изделий для строительства жилых домов и соцобъектов.

«Выбрали для внедрения бережливого производства линию пустотного настила, потому что здесь изготавливаются стеновые панели не только для высотных домов, но и для индивидуального строительства. Повысить выработку планируем за счет исключения лишних действий рабочих и модернизации бетоноформ», - говорит заместитель генерального директора по производству Андрей Фуфыгин.

В настоящий момент на предприятии сформирована рабочая группа, которая проходит обучение методикам бережливого производства, чтобы в дальнейшем тиражировать их на все производственные линии.
«Проблемы есть на любом предприятии, - поясняет руководитель проекта РЦК Сергей Банников. - Чаще всего отсутствие стандартов на рабочих местах и лишние перемещения по цеху приводят к потерям. Впереди диагностика производственных процессов на предприятии. А затем внедрение методик бережливого производства на участке».
Тольяттинский завод железобетонных изделий готов к успешной реализации национального проекта «Производительность труда» и стремится принести пользу своим заказчикам и жителям региона, обеспечивая высококачественную продукцию и эффективные решения для строительства жилых домов и соцобъектов.

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