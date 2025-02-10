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Тольяттинский производитель гофрокартона и гофротары внедряет принципы бережливого производства

10 февраля 2025 14:38
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Меры государственной поддержки, направленные на повышение производительности труда, доступны для всех предприятий Самарской области, готовых к внедрению изменений.

Компания «Йеллоу бокс» из Тольятти внедряет методики бережливого производства. Улучшение производственных процессов осуществляется в рамках федерального проекта «Производительность труда», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным.  Федеральный проект является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Федеральный проект «Производительность труда» является ключевым инструментом экономического развития Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность поддержки промышленных предприятий, называя их основой экономики региона.

В Самарской области оператором проекта выступает Региональный центр компетенций (РЦК). В рамках первого этапа специалисты РЦК проводят обучение рабочей группы «Йеллоу бокс» базовым методикам бережливого производства. Цель обучения – предоставить сотрудникам необходимые знания и инструменты для оптимизации производственных процессов, сокращения издержек и повышения качества продукции.

«Мир становится все быстрее, конкуренция на всех рынках усиливается, вопросы эффективности производства выходят на первый план. Поэтому участие в программе, мы надеемся, позволит увидеть наши скрытые резервы, повысить производительность труда, изменить мышление людей. Работники должны хотеть трудиться на эффективном предприятии и, соответственно, получать от этого экономическую выгоду. Обучение началось, очень хороший контакт с экспертом. Я надеюсь, что все запланированные цели предприятием будут достигнуты», - отмечает генеральный директор «Йеллоу бокс» Андрей Поздеев.

Участие в федеральном проекте открывает для предприятия доступ к бесплатным консультациям экспертов РЦК, а также дает возможность внедрять передовые инструменты бережливого производства. Меры государственной поддержки, направленные на повышение производительности труда, доступны для всех предприятий Самарской области, готовых к внедрению изменений.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что предприятия, внедряющие методики бережливого производства, демонстрируют значительные улучшения в своей работе. Он подчеркнул, что активное участие предприятий региона в федеральном проекте «Производительность труда» является мощным импульсом для развития как отдельных компаний, так и экономики региона в целом.

 

Фото: Региональный центр компетенций Самарской области

Теги: Тольятти

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