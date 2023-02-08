Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции

333

Первая в 2023 году ярмарка фермерской продукции «Свое родное», организованная министерством экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с Россельхозбанком, пройдет на площадке Дома предпринимателя 17 февраля.



Подобные маркеты, на которых можно купить натуральные продукты местных производителей, оказались востребованы среди жителей и гостей областной столицы. Интересен такой формат стал и для фермеров, которые бесплатно получают место для реализации своих товаров в самом центре Самары.



Условия для успешной реализации и развития проектов самозанятых и начинающих предпринимателей в регионе создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это ключевое направление в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.



«Мы используем самые разные форматы работы с самозанятыми. В случае с местными производителями полезных, фермерских продуктов питания всегда актуален вопрос налаживания новых каналов сбыта, привлечения новых потребителей. Для этого на площадке регионального центра «Мой бизнес» мы уже не первый раз проводим ярмарки, которые дают возможность ее участникам презентовать и реализовать свою продукцию. Уже на постоянной основе мы организуем весенние, новогодние ярмарки изделий ручной работы, встраиваемся с такими маркетами в крупные региональные праздники и фестивали. Это помогает нам широко представить талантливых региональных мастеров, помочь развитию их проектов», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



В этот раз возможность представить продукцию на ярмарке «Свое родное» получат производители Самарской области, зарегистрированные в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.



Принять участие в гастромаркете смогут производители хлебобулочных и кондитерских изделий, меда и сладостей, колбасных, мясных и рыбных деликатесов, а также молочных продуктов и домашних сыров.



«Такая поддержка для начинающих предпринимателей очень приятна и выгодна, - отметила участница маркета 2022 года, производитель сыродавленного растительного масла Александра Кобченко. - От центра «Мой бизнес» я также проходила образовательную программу, на которой получила и новые знания, и полезные знакомства».

До 13 февраля производители продуктов питания могут подавать заявки, которые пройдут предварительный отбор. Итоги будут подведены 14 февраля 2023 года. Все самозанятые, направившие заявку на участие, будут проинформированы о результатах отбора по электронной почте, указанной при заполнении.