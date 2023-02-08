Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область вошла в ТОП-10 лучших площадок страны по поддержке предпринимателей-экспортеров
Самарская область вошла в ТОП-10 лучших площадок страны по поддержке предпринимателей-экспортеров
ВОЗ объявила ЧС третьего уровня в области здравоохранения из-за землетрясения в Турции
ВОЗ объявила ЧС третьего уровня в области здравоохранения из-за землетрясения в Турции
В Тульской области нашли тело шестого погибшего после взрыва газа в жилом доме
В Тульской области нашли тело шестого погибшего после взрыва газа в жилом доме
Минцифры разработало приложение «Госуслуги. Карта болельщика»
Минцифры разработало приложение «Госуслуги. Карта болельщика»
В Самаре мужчина пострадал при пожаре в ГСК в пос. Прибрежный
В Самаре мужчина пострадал при пожаре в ГСК в пос. Прибрежный
Назначен новый ректор Самарского ГАУ
Назначен новый ректор Самарского ГАУ
Ученые РФ решили одну из проблем утилизации батарей
В Тольятти муниципальным предприятиям пассажирского транспорта требуется более 300 водителей
В Тольятти муниципальным предприятиям пассажирского транспорта требуется более 300 водителей
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.89
0.29
EUR 75.91
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Открывается сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе"
На «Металлурге» прошло празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова
В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции

8 февраля 2023 09:51
333
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции

Первая в 2023 году ярмарка фермерской продукции «Свое родное», организованная министерством экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с Россельхозбанком, пройдет на площадке Дома предпринимателя 17 февраля.

Подобные маркеты, на которых можно купить натуральные продукты местных производителей, оказались востребованы среди жителей и гостей областной столицы. Интересен такой формат стал и для фермеров, которые бесплатно получают место для реализации своих товаров в самом центре Самары.

Условия для успешной реализации и развития проектов самозанятых и начинающих предпринимателей в регионе создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это ключевое направление в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

«Мы используем самые разные форматы работы с самозанятыми. В случае с местными производителями полезных, фермерских продуктов питания всегда актуален вопрос налаживания новых каналов сбыта, привлечения новых потребителей. Для этого на площадке регионального центра «Мой бизнес» мы уже не первый раз проводим ярмарки, которые дают возможность ее участникам презентовать и реализовать свою продукцию. Уже на постоянной основе мы организуем весенние, новогодние ярмарки изделий ручной работы, встраиваемся с такими маркетами в крупные региональные праздники и фестивали. Это помогает нам широко представить талантливых региональных мастеров, помочь развитию их проектов», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В этот раз возможность представить продукцию на ярмарке «Свое родное» получат производители Самарской области, зарегистрированные в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

Принять участие в гастромаркете смогут производители хлебобулочных и кондитерских изделий, меда и сладостей, колбасных, мясных и рыбных деликатесов, а также молочных продуктов и домашних сыров.

«Такая поддержка для начинающих предпринимателей очень приятна и выгодна, - отметила участница маркета 2022 года, производитель сыродавленного растительного масла Александра Кобченко. - От центра «Мой бизнес» я также проходила образовательную программу, на которой получила и новые знания, и полезные знакомства».
До 13 февраля производители продуктов питания могут подавать заявки, которые пройдут предварительный отбор. Итоги будут подведены 14 февраля 2023 года. Все самозанятые, направившие заявку на участие, будут проинформированы о результатах отбора по электронной почте, указанной при заполнении.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ключевыми вопросами для обсуждения стали реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также программа модернизации первичного звена отрасли. 
07 февраля 2023, 21:51
«Главная цель – здоровье наших земляков»: губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по развитию региональной системы здравоохранения
Ключевыми вопросами для обсуждения стали реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также программа модернизации... Политика
1295
В Самаре проходит конкурс на предоставление грантов в сфере физической культуры и спорта
07 февраля 2023, 13:57
В Самаре проходит конкурс на предоставление грантов в сфере физической культуры и спорта
Размер гранта определяется на основании предоставленных соискателем документов, подтверждающих понесенные затраты. Спорт
375
До 1 июля 2023 года в Самару доставят 12 новых трамвайных вагонов
07 февраля 2023, 12:59
До 1 июля 2023 года в Самару доставят 12 новых трамвайных вагонов
Также в планах модернизация уже имеющихся в областной столице трамваев с заменой корпусов для соответствия современным требованиям. Транспорт
638
В центре внимания
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
8 февраля 2023  09:51
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
330
Ключевыми вопросами для обсуждения стали реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также программа модернизации первичного звена отрасли. 
7 февраля 2023  21:51
«Главная цель – здоровье наших земляков»: губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по развитию региональной системы здравоохранения
1316
В Самаре проходит конкурс на предоставление грантов в сфере физической культуры и спорта
7 февраля 2023  13:57
В Самаре проходит конкурс на предоставление грантов в сфере физической культуры и спорта
376
До 1 июля 2023 года в Самару доставят 12 новых трамвайных вагонов
7 февраля 2023  12:59
До 1 июля 2023 года в Самару доставят 12 новых трамвайных вагонов
640
В центре Самары временно ограничат движение
7 февраля 2023  11:51
В центре Самары временно ограничат движение
351
Весь список