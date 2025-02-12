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Спрос на вторичное жилье в Самаре вырос на 8% год к году

12 февраля 2025 09:36
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спрос на вторичное жилье в Самаре вырос на 8% год к году

По сравнению с январем 2024 года сильнее всего интерес к покупке квартир на вторичном рынке недвижимости вырос в Кемерове, Москве, Липецке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Грозном.

В «Авито Недвижимости» подвели итоги января 2025 года на рынке вторичной недвижимости России. Предложение готового жилья на платформе по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросло на 3%. Сильнее всего за отчетный период увеличился выбор двухкомнатных (+6%) и трехкомнатных (+5%) квартир. Положительная динамика отмечена в 24 из 43 городов исследования. Особенно выделяются Улан-Удэ (+48%), Омск (+38%), Грозный (+33%), Кемерово (+27%), Самара (+26%) и Челябинск (+23%). В Самаре наибольший рост предложения зафиксирован среди студий (+47%), двухкомнатных (+31%) и трехкомнатных квартир (+31%).

Спрос на готовое жилье на платформе по сравнению с январем 2024 года в среднем по стране вырос на 10%. Наиболее заметно увеличился интерес к однокомнатным квартирам (+17%) и студиям (+16%). Двухкомнатными квартирами пользователи платформы стали интересоваться на 11% чаще, трехкомнатными — на 7%. Рост спроса на вторичном рынке был отмечен в 40 из 43 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости». Самая выраженная динамика зафиксирована в Кемерове (+38%), Москве (+36%), Липецке (+30%), Новосибирске (+27%), Санкт-Петербурге и Грозном (+26% в каждом). В Самаре спрос на квартиры на вторичном рынке вырос на 8%, заметнее всего — в сегменте однокомнатных (+12%), двухкомнатных (+8), трехкомнатных квартир (+9%) и студий (+10%).

Средние цены на вторичном рынке России в январе 2025 года составили 7,7 млн рублей за объект и 133 тыс. рублей за квадратный метр. Дешевле всего в прошедшем месяце готовое жилье стоило в Смоленске, Ульяновске и Брянске (по 4,1 млн рублей за объект), Астрахани (4,5 млн рублей), Ижевске, Липецке, Ярославле и Калуге (по 4,6 млн рублей). Самые высокие цены были зафиксированы в Москве (34,8 млн рублей), Сочи (14,2 млн рублей) и Санкт-Петербурге (12 млн рублей). В Самаре средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составила 6,4 млн рублей, а цена за квадратный метр — 117 тыс. рублей. 

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