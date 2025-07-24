Соцфонд сообщил о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с августа

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Пенсионеры, трудившиеся в 2024 году, получат автоматическую прибавку к страховой пенсии с августа без подачи заявления, сообщили в пресс-службе Соцфонда России.

Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров 1 августа, передает РИА «Новости». Надбавка полагается тем гражданам, которые сохраняли официальное трудоустройство в 2024 году и за которых работодатели перечисляли страховые взносы.

Размер повышения для каждого будет индивидуальным, однако максимально возможно прибавить три пенсионных коэффициента. Оформлять отдельное заявление не потребуется – выплаты начислят автоматически.

Глава Соцфонда Сергей Чирков заявил: «Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться – все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета», пишет Взгляд.