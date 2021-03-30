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Самарцам рассказали, куда теперь можно жаловаться на высокие цены на продукты

30 марта 2021 12:47
84
Самарцам рассказали, куда теперь можно жаловаться на высокие цены на продукты

Только человек, который не ходит по магазинам, не заметит бешеный рост цен, который сейчас происходит там. Да и вообще, большая часть людей уже ощутила этот процесс на себе, видя, что на одну и ту же сумму получается купить все меньше и меньше товаров.

А учитывая то, что рост цен в разы опережает рост зарплат и пенсий, ситуация складывается далеко не радужная.

 Конечно, проблема была настолько очевидна, что государство не осталось в стороне - был принят ряд постановлений, которые направлены на борьбу с ценами. А ещё, что немало важно, расширился круг инстанций, куда можно пожаловаться на высокие цены.

К примеру, гражданин может обратиться в суд, если ему реализовали товар по необоснованно высокой цене, и потребовать, в частности:

  • обязать продавца заключить договор по прежней цене;
  • признать заключенный договор недействительным, поскольку было нарушено антимонопольное законодательство и взыскать с продавца причиненные убытки.

Всё, что нужно - это доказать при помощи конкретных фактов, что продавец действительно завысил цену необоснованно. К примеру, затраты, которые необходимы для производства того или иного товара не увеличились, однако продавец всё равно повысил цену.

Но тут понятно, что анализировать рынок обычная домохозяйка или пенсионер не будут. Что делать в таких случаях, Верховный суд не уточнил.

Кроме суда, можно жаловаться в Федеральную антимонопольную службу - в связи с последними событиями, на её сайте создали специальную форму для подобных обращений.

До 1 апреля этого года была установлена максимально допустимая цена при продаже в розницу сахара за 46 рублей за 1 килограмм, 110 рублей за 1 литр масла. Все эти цены должны соблюдать крупные ритейлеры, среди которых "Пятерочка", "Магнит", "Перекресток" и т.д.

Поэтому, если Вы видите, что магазин из списка завышает цены на указанные продукты, можно смело обращаться с жалобой в ФАС.

Помимо вышеперечисленных продуктов, есть официально утвержденный список социально-значимых продуктов, куда входит перечень из 24 наименований - среди них хлеб, масло, мясо, молоко, сахар, яблок, чай и так далее, пишет ПроГородСамара.

 

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Комментарии

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